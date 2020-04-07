شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز المرحلة الأولى من التعقيم الوطني بعجمان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 07 أبريل 2020
أكدت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أنها ما زالت ملتزمة بأداء مهمتها بالصفوف الأمامية لمواجهة الأزمة الراهنة، وذلك من خلال مواصلة تنفيذ عمليات التعقيم والتطهير التي تشمل كافة مناطق الإمارة ومرافقها، وفق أرقى المستويات وأحدث التقنيات والآلات المتطورة، وباستخدام مواد معقمة صديقة للبيئة.
وأشارت إلى أنها أنجزت المرحلة الأولى من خطة التعقيم الوطني بالإمارة وذلك بتعقيم 117 موقعاً، واستمرار العمل في المرحلة الثانية لبرنامج التعقيم الوطني باستخدام أحدث الآليات والتكنولوجيا والكيماويات المعتمدة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
ودعت فئات المجتمع إلى ضرورة التعاون معها ومساعدتها في تنفيذ البرنامج الوطني بالتعقيم بمختلف مناطق الإمارة عبر الالتزام بالمنازل والإجراءات الاحترازية والوقائية.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | إنجاز المرحلة الأولى من التعقيم الوطني بعجمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.