الامارات | مجلس الوزراء يعتمد تشكيل اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يعتمد تشكيل اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 07 أبريل 2020

اعتمد مجلس الوزراء اليوم تشكيل اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وتضم ممثلين من الجهات ذات العلاقة.

تهدف اللجنة إلى تطوير منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي في الدولة خلال الأزمات، وبالتعاون مع كافة الأطراف المعنية بالعمل التطوعي في الدولة من أفراد ومؤسسات.

وستقوم اللجنة بالإشراف على عمل كافة الجهات التطوعية على مستوى الدولة خلال الأزمات، وتفعيل منصة "متطوعين.امارات" كمنصة رئيسة لاستقبال واعتماد طلبات التطوع وقت الأزمات، والإشراف على المتطوعين خلال الأزمات وضمان صحتهم وسلامتهم وتقديم كافة الدعم اللازم لهم، كما ستعمل اللجنة على التنسيق مع الجهات المحلية الحكومية والشبه حكومية لتوحيد الحملات التطوعية خلال الأزمات.