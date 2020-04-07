الامارات | "الصحة" تحذر من وسيلة طبية قد تسبب إعاقة دائمة للمريض

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تحذر من وسيلة طبية قد تسبب إعاقة دائمة للمريض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من الوسيلة الطبية LeMaitre Over the Wire Embolectomy Cathete، التي تستخدم لإزالة جلطات الدم جراحياً، بسبب احتمالية حدوث خلل فني قد يسبب إعاقة دائمة للمريض.

جاء ذلك في تعميم وجهته الوزارة إلى جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية في القطاع الخاص، حيث أوصت الوزارة بضرورة سحب الوسيلة الطبية المذكورة، ومنع تداولها واستيرادها.

Advertisements

ولفتت الوزارة إلى أن التحذير جاء بعد إصدار إدارة الغذاء والدواء الأميركية تحذيراً بسحب الوسيلة الطبية المذكورة، وذلك لاحتمالية حدوث صعوبة في انكماش البالون بعد وضعها، ما قد يؤدي إلى تجزئتها وانفصالها عند محاولة انتزاعها، وقد ينتج عن ذلك حدوث عواقب صحية وخيمة تتمثل في الإضرار بالقلب والأوعية الدموية، كما يجب اتخاذ إجراءات إضافية لتجميع الشظايا الناتجة عن تجزئة البالون، والتي قد تتسبب في حدوث إعاقة دائمة للمريض، وحدوث أضرار بأعضاء الجسم الأخرى، أو قد تؤدي إلى الوفاة.

وذكرت الوزارة أنه قد تبين توافر الوسيلة الطبية المذكورة لدى موزعين داخل الدولة، علماً بأنها غير مسجلة في إدارة الدواء بالوزارة.