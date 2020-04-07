الامارات | مبادرة لتوصيل الأدوية للمنازل برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لتوصيل الأدوية للمنازل برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات، مبادرة توصيل الأدوية للمرضى في مختلف مناطق إمارة رأس الخيمة بالتعاون مع منطقة رأس الخيمة الطبية ومستشفى صقر الحكومي، حيث وفرت الهيئة عدد من المركبات التي تعمل يوميًا في خدمة المرضى من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساءً.

وقال مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، المهندس إسماعيل حسن البلوشي، إن «المبادرة تهدف إلى تيسير عملية الحصول على الخدمات الصحية للمرضى من أجل إسعادهم وتجنيبهم مشقة الذهاب إلى المستشفى، بالإضافة إلى تخفيف الضغط الواقع على الكادر الطبي وتجنيبهم عملية الاختلاط مع الاَخرين ودعماً لخط دفاعنا الأول».

وأضاف أن «المبادرة أطلقت بالتعاون بين مختلف المؤسسات لدعم القطاع الصحي في الإمارة، حيث تعد المبادرة فرصة كبيرة للمساهمة في الخدمة المجتمعية وتعزيز الشراكة بين مختلف الجهات الحكومية بما يخدم الصالح العام».

وأشار إلى أن الهيئة تتقدم بالشكر والعرفان لكافة العاملين في القطاع الصحي من أطباء وممرضين وإداريين من خط الدفاع الأول وذلك لتضحياتهم الكبيرة التي يقدمونها لخدمة المجتمع وللمحافظة على الصحة العامة ومكافحة جائحة فيروس «كورونا».