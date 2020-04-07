الامارات | 13 شرطاً لعمل صالونات ومراكز التجميل النسائية في العين

شكرا لقرائتكم خبر عن 13 شرطاً لعمل صالونات ومراكز التجميل النسائية في العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألزمت بلدية مدينة العين، صالونات ومراكز التجميل النسائية، بـ13 شرطاً صحياً يجب توافرها للسماح لهذه المراكز بمزاولة نشاطها، تشمل «النظافة الشخصية للعاملة، نظافة المناشف والسترات المستخدمة، تعقيم أيدي العاملة قبل تقديم الخدمة، غسل وتعقيم جميع أدوات قص الشعر باستخدام المطهر و جهاز التعقيم، استخدام الأدوات التجميلية ذات الاستخدام الواحد».

كما تضمنت قائمة الاشتراطات الصحية -التي وضعتها الدائرة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- «نظافة المكان عند تقديم الخدمة بعد كل متعاملة، ارتداء العاملات للزي الموحد، ارتداء الكمامات أثناء تقديم الخدمة، عدم التدخين داخل الصالون، عدم استخدام المستحضرات والخلطات غير المعتمدة والتأكد من صلاحية المواد التجميلية، عدم استخدام الأجهزة الطبية والخدمات العلاجية، تجنب استخدام الحناء السوداء، وأخيراً تجنب استخدام مستحضرات فرد الشعر للحوامل والأطفال».