الامارات | وفاة معلمة خلال حصة تعليم عن بعد.. و«التربية» تعزي ذويها

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة معلمة خلال حصة تعليم عن بعد.. و«التربية» تعزي ذويها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، بخالص العزاء والمواساة، إلى أسرة المعلمة المواطنة عائشة عيسى علوي عمر العيدروس، التي وافتها المنية أمس، أثناء تأدية واجبها في التدريس عن بعد لطالبات مدرسة أم كلثوم للتعليم الثانوي في العامرة بمدينة العين. ونعت وزارة التربية والتعليم المعلمة الراحلة على حسابها الرسمي بـ«تويتر» قالت فيه:«ببالغ الحزن والأسى.. تتقدم وزارة التربية والتعليم بأحر التعازي والمواساة لذوي التربوية عائشة علوي عمر العيدروس، معلمة الحاسوب في مدرسة أم كلثوم في مدينة العين.



وقال شقيق المعلمة الراحلة عبدالرحمن العيدروس، لـ «الإمارات اليوم»: «شقيقتي تبلغ من العمر 44 عاماً، وهي أم لبنت في الفرقة الرابعة بجامعة الإمارات، وولد في الصف الحادي عشر بإحدى المدارس الخاصة، ولم تكن تشتكي من أي مرض، وما حدث قضاء الله وقدره».



وأضاف «كانت تؤدي واجبها نحو طالباتها، وخلال شرحها، شعرت بألم مفاجئ في الصدر وتوقف نبض قلبها، وقمنا بإتمام إجراءات الدفن في نفس اليوم، واقتصر الأمر على الأسرة فقط، كما تم تقبل العزاء عن بعد سواء من خلال الاتصال الهاتفي أو الـ«واتس أب» فقط، وذلك تنفيذاً للتعليمات الحكومية الهادفة إلى منع التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا».

Advertisements



وأشار إلى تلقيهم اتصالاً من وزير التربية والتعليم فور شيوع الخبر قدم خلاله خالص تعازيه ومواساته للأسرة، وأكد على حزن الميدان التربوي على فقد معلمة مشهود لها بالكفاءة والخلق قامت بتعليم وتخريج أجيال من الطالبات على مدار عملها الممتد على مدار 20 عاماً، لافتًا إلى اتصال رئيس منطقة العين التعليمية رحمة الربيعي لتقديم واجب العزاء.



من جانبها، أوضحت مديرة مدرسة أم كلثوم الثانوية، أسمهان الكعبي، أن الراحلة تعمل في المدرسة معلمة تقنية معلومات وحاسوب، وكانت مثالاً للمعلمة النموذجية المحبوبة من كل زميلاتها وطالباتها، ولم تشتك سابقاً من أي مرض، وكانت تباشر عملها يومياً منذ تطبيق التعليم عن بعد.



وأشارت إلى أن المدرسة خصصت اليوم بداية كل حصة دراسية للدعاء للأستاذة عائشة.