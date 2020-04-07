الامارات | طرق دبي تلزم مستخدمي المواصلات العامة بالكمامة

شكرا لقرائتكم خبر عن طرق دبي تلزم مستخدمي المواصلات العامة بالكمامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألزمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الفئات المضطرة حالياً لاستخدام المواصلات العامة بوضع الكمامة، كما أهابت بالركاب بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة خلال الفترة الراهنة مثل التقيد بالمسافة الآمنة، مؤكدة على وجوب ارتداء القفازات خلال استخدام الحافلات العامة ومركبات الأجرة.

ودعت الهيئة الفئات التي اقتضت الحاجة إلى استمرار عملها في هذه الظروف إلى وجوب استخدام المقاعد المخصصة في الحافلات للحفاظ على التباعد الجسدي بين جميع الركاب على متن الحافلات العامة (باص دبي)، حرصاً على سلامتهم والتزاماً بالإجراءات الوقائية المطبقة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

ونبهت كل العاملين في القطاعات الحيوية خلال الفترة الراهنة الذين يضطرون لاستخدام المواصلات العامة إلى التأكد من ارتداء الكمامة والقفازات خلال رحلاتهم الضرورية.

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وتوفر الهيئة 119 خطاً للحافلات العامة خلال الفترة النهارية، وحتى الساعة 8 مساءً، والتي حينها تقتصر الخطوط على 13 خطاً تخدم القطاعات الحيوية، بما فيها 19 مستشفى تعمل في مختلف أنحاء مدينة دبي.

وقلصت الهيئة عدد مركبات الأجرة خلال الفترة الليلية التي يطبق فيها «برنامج التعقيم الوطني» من الساعة 8 مساءً، وحتى 6 صباحاً، كما قصرت الهيئة طلب تلك المركبات، لتكون من خلال تطبيقي «كريم» و«أوبر» فقط.

وطبقت الهيئة أمس مزيداً من الإجراءات الاحترازية والوقائية الرامية لحماية صحة وسلامة أفراد المجتمع، حيث قامت بتثبيت فواصل عزل صحية على متن مركبات الأجرة التابعة لـ«تاكسي دبي»، لعزل السائق عن الركاب، بهدف تحقيق أعلى مستويات الحماية لمستخدميها.

وقامت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بوقف خدمة مترو دبي والترام والنقل البحري ضمن الإجراءات الاستثنائية الوقائية المتخذة على مستوى الامارة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.