الامارات | اللواء المطروشي: ترك المعقمات البخاخة في السيارات خطر يجب تفاديه

شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء المطروشي: ترك المعقمات البخاخة في السيارات خطر يجب تفاديه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير إدارة الدفاع المدني في دبي اللواء خبير راشد ثاني المطروشي على "ضرورة عدم ترك علب المعقمات البخاخة في السيارات المتوقفة خشية انفجارها، والتسبب في أضرار خطيرة، داخل المنازل أو خارجها".

وقال المطروشي لـ"الإمارات اليوم" إن "غالبية المعقمات البخاخة تحتوي على مواد كحولية قابلة للاشتعال، وتعرضها بشكل مباشر للشمس ودرجة حرارة عالية داخل السيارات يؤدي لانفجارها"، ما يهدد صحة وسلامة الأفراد ويتسبب بأضرار كبيرة في الممتلكات، حسب المطروشي.

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وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني في دبي، أن إدارة الحماية في الدفاع المدني "ستبدأ فوراً إطلاق حملات توعوية للجمهور بهذا الشأن، وذلك لتنبيه أفراد المجتمع، وحمايتهم من أي خطر محتمل جراء ذلك"، مشيراً الى أن "الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها العالم بشكل عام حالياً، حتمت زيادة الطلب على هذه المعقمات والمواد التطهيرية عموماً، وزيادة استخدامها بشكل دوري بشتى أنواعها وأشكالها"، لافتاً الى أن "استخدام المعقمات شيء مهم وضروري للوقاية من انتشار فيروس كورونا، إلا أن الاستخدام السيئ قد يشكل خطورة إضافية على المجتمع".

وطالب اللواء المطروشي الجمهور بالالتزام التام بكافة التعليمات والإجراءات الاحترازيةوالوقائية التي تفرضها الدولة، مشيراً الى أن "إدارة الدفاع المدني جاهزة في أي وقت لتقديم النصيحة والرد على استفسارات الجمهور، وتقديم الخدمات والدعم للحالات الطارئة تحت أي ظرف وفي أي وقت".