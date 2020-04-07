الامارات | طرق دبي تلزم ركاب المواصلات العامة بلبس الكمامة حرصا على سلامتهم

شكرا لقرائتكم خبر عن طرق دبي تلزم ركاب المواصلات العامة بلبس الكمامة حرصا على سلامتهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألزمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الفئات المضطرة حاليا لاستخدام المواصلات العامة بلبس الكمامة أثناء استخدامها، كما أهابت بالركاب بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة خلال الفترة الراهنة مثل التقيد بالمسافة الآمنه، مؤكدة على وجوب ارتداء القفازات خلال استخدام الحافلات العامة ومركبات الأجرة.

ودعت الهيئة الفئات التي اقتضت الحاجة إلى استمرار عملها في هذه الظروف الى وجوب استخدام المقاعد المخصصة في الحافلات للحفاظ على التباعد الجسدي بين جميع الركاب على متن الحافلات العامة (باص دبي)، حرصا على سلامتهم والتزاما بالإجراءات الوقائية المطبقة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19

ونبهت كل العاملين في القطاعات الحيوية خلال الفترة الراهنة الذين يضطرون لاستخدام المواصلات العامة الى التأكد من ارتداء الكمامة والقفازات خلال رحلاتهم الضرورية.

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وتوفر الهيئة 119 خط للحافلات العامة خلال الفترة النهارية وحتى الساعة 8 مساءا، والتي حينها تقتصر الخطوط على 13 خط تخدم القطاعات الحيوية بما فيها 19 مستشفى تعمل في مختلف انحاء مدينة دبي. وقلصت الهيئة ايضا عدد مركبات الأجرة خلال الفترة الليلية التي يطبق فيها "برنامج التعقيم الوطني" من الساعة 8 مساءا وحتى 6 صباحا، كما قصرت الهيئة طلب تلك المركبات، لتكون من خلال تطبيقي "كريم" و "أوبر" فقط.

وطبقت الهيئة أمس مزيد من الإجراءات لاحترازية والوقائية الرامية لحماية صحة وسلامة افراد المجتمع، حيث قامت بتثبيت فواصل عزل صحية على متن مركبات الأجرة التابعة ل "تاكسي دبي"، لعزل السائق عن الركاب، بهدف تحقيق أعلى مستويات الحماية لمستخدميها.

وقامت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بوقف خدمة مترو دبي والترام والنقل البحري ضمن الإجراءات الاستثنائية الوقائية المتخذة على مستوى الامارة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.