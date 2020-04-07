الامارات | حماية الطفل بالشارقة تحذر من استغلال الأطفال عبر مواقع التواصل

شكرا لقرائتكم خبر عن حماية الطفل بالشارقة تحذر من استغلال الأطفال عبر مواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مدير إدارة حماية الطفل بدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، أمينة الرفاعي، أن إدارة حماية الطفل تحرص على مساعدة الآباء والأمهات في حماية الأطفال وما يواجهون من آثار سلبية تجاه وسائل التواصل الاجتماعي حول استغلال الأطفال عبر وسائل الاتصال الاجتماعي.

ولفتت الرفاعي إلى أن استغلال الأطفال من قبل بعض الأهل عبر شبكات التواصل الاجتماعي باستمرار يهدد الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل، ويعرضه للتنمر أو الإساءة أو الابتزاز من قبل أقرانه أو المتابعين، ولا سيما أن قيام بعض الأسر باستغلال الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض معينة بهدف الشهرة أو الكسب.

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وبينت أن بعض الأهل سواء بقصد أو بغير قصد يقومون بالترويج وتوزيع صور الأطفال عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف الإعلان عن شيء أو التسويق بنهج معين أو إبراز قدرات خاصة للطفل، ما قد يؤثر سلباً على نفسيتهم، وقد يعتبر نوعاً من الإساءة، خصوصاً في حال التكرار.

وأضافت: في كل الأحوال، فإن استغلال الأطفال عبر منصات التواصل الاجتماعي لأغراض غير مشروعة؛ يعاقب عليها القانون؛ إذا كان هناك قصد في الإساءة وفق المادة 25، و26 من قانون حقوق الطفل بكيفية استغلال الأطفال والإساءة لهم ضمن الحقوق القانونية.

وطالبت الرفاعي أفراد المجتمع أن من يجد استغلالاً للأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي او انتهاكاً لخصوصياتهم، عليه الإبلاغ فوراً مع خط نجدة الطفل 800700 التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية، كما تستقبل الدائرة الشكاوى أو البلاغات المتعلقة بالأطفال عبر (واتس أب) عبر الرقم 065015995، أو عبر الموقع الإلكتروني https://sssd.shj.ae