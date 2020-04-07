الامارات | تشكيل فرق لتوعية السكان بخطورة التجمعات في احتفالية "حق الليلة" برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل فرق لتوعية السكان بخطورة التجمعات في احتفالية "حق الليلة" برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت القيادة العامة في شرطة رأس الخيمة تشكيل فرق توعية ميدانية من دوريات الشرطة المجتمعية بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة لتوعيةجميع المحال التجارية وأفراد المجتمع على مستوى الإمارة بخطورة التجمعات في احتفالية النصف من شعبان "حق الليلة"، وذلك بناءً على توجيهات اللواء قائد عام شرطة رأس الخيمة، علي عبد الله بن علوان النعيمي، بضرورة التفاعل مع توجيهات وزارة الصحة بخصوص الاحتفالية المجتمعية (النصف من شعبان) والتزاماً بالإجراءات الاحتزارية والتدابير الوقائية للصحة والسلامة بسبب انتشار فيروس "كورونا"، والتقيد التام بالأوامر وإتباع التوجيهات الوقائية الصادرة والحفاظ على إبقاء المجتمع آمن.

وانفردت"الإمارات اليوم" أمس، بنشر خبر عن مطالبة مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، أفراد المجتمع بإلغاء فعالية "حق الليلة" وتفادي الازدحامات في السوق القديم، لمنع انتشار فيروس "كورونا" بين المتسوقين.

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وقال مدير عام العمليات الشرطية في شرطة رأس الخيمة، العميد عبد الله علي منخس، إن شرطة رأس الخيمة حريصة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع لتعميم الوعي الوقائي بينهم وهذا ما يتطلب تعاونا من المجتمعمن خلال الالتزام بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة والتقيد بتنفيذ النصائح والتعليمات الموجهة إليهم والهادفة لضمان أمنهم وسلامتهم وحمايتهم.

وأضاف أنه تم تشكيل فرق توعية ميدانية تماشياً مع التوجيهات الصادرة من وزارة الصحة هدفها توعية أفراد المجتمع وحثهم على الالتزام بالتعليمات لضمان سلامتهم وصحتهم وضرورة التباعد الاجتماعي في ظل ما يشهده العالم حالياً من انتشار مرض كورونا.