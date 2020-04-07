الامارات | مصادرة 1431 كماماً مغشوشاً في دبا الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 1431 كماماً مغشوشاً في دبا الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حررت بلدية دبا الفجيرة 12 مخالفة على عدد من المنشآت لم تلتزم بتنظيف وتعقيم الأدوات المستخدمة وعدم ارتداء العاملين فيها الكمامات والقفازات، وتمكنت من مصادرة 1431 كمامة مغشوشة ومجهولة المصدر، وعدم استيفائها للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة، مستغلين الإقبال المتزايد على شراء الكمامات، إلى جانب إغلاق ومخالفة منشأة، لتلاعبها ورفعها لأسعار الكمامة والقفازات، كما أغلقت البلدية مقهيين ثبت عدم التزامهما بالقرارات الوقائية الصادرة عن البلدية المتمثلة في منع تقديم الشيشة بمختلف أنواعها في جميع المنشآت الفندقية والسياحية ومقاهي الشيشة والمطاعم المرخصة.

وأشارت البلدية إلى أن في إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع، نفذت بلدية دبا متمثلة بإدارة الخدمات العامة والبيئة عدداً من الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت في مدينة دبا والمناطق التابعة لها خلال شهر مارس من العام الجاري، للتأكد من استيفاء وتطبيق جميع القوانين التي تفرضها البلدية، وحول السلوكيات الصحية الواجب إتباعها للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تنويههم بضرورة الالتزام بإجراءات النظافة والتعقيم المستمر.

وزارت البلدية بزيارة 253 منشأة غذائية (جميع محالات بيع وتقديم المنتجات الغذائية)، 15 صيدلية، 18 مغسلة، 7 مقاهٍ، وإنذار 61 محلاً.

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كما قامت البلدية بحملات على الصالونات ومراكز التجميل الخاصة بالرجال والنساء، للتأكد من استيفائها وتطبيق جميع القوانين التي تفرضها البلدية، وتطبيق الاشتراطات الصحية، ومن الأدوات المستخدمة ومدى صلاحيتها وسلامتها، وبلغ عدد الزيارات 102 صالون، منها 38 صالوناً نسائياً و64 صالوناً رجالياً.

وتناشد البلدية جمهور المستهلكين بضرورة الإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة من خلال التواصل مع مكتب الطوارئ على الرقم (092443399) على مدار الساعة.