الامارات | حماية الطفل بالشارقة تحذر من استغلال الأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي

شكرا لقرائتكم خبر عن حماية الطفل بالشارقة تحذر من استغلال الأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مدير إدارة حماية الطفل بدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، أمينه الرفاعي، أن إدارة حماية الطفل تحرص على مساعدة الآباء والأمهات في حماية الأطفال وما يواجهونه من آثار سلبية تجاه وسائل التواصل الاجتماعي؛ حول استغلال الأطفال عبر وسائل الاتصال الاجتماعي.

ولفتت الرفاعي؛ إلى أن استغلال الأطفال من قبل بعض الأهل عبر شبكات التواصل الاجتماعي باستمرار لهو أمر مؤرق؛ يهدد الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل كما يعرضه للتنمر أو الإساءة أو الابتزاز من قبل أقرانه أو المتابعين، ولا سيما أن قيام بعض الأسر باستغلال الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض معينة بهدف الشهرة أو الكسب.

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وبينت أمينة الرفاعي؛ إلى أن بعض الأهل سواء بقصد أو بغير قصد؛ يقومون بالترويج و توزيع صور الأطفال عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف الإعلان عن شي أو التسويق بنهج معين أو إبراز قدرات خاصة للطفل مما قد يؤثر سلبيا على نفسية الأطفال ، و قد يعتبر نوعاً من الإساءة وخاصة في حال التكرار أو تحقيقا لأمر معين.

وأضافت الرفاعي؛ وفي كل الأحوال فإن استغلال الأطفال عبر منصات التواصل الاجتماعي لأغراض غير مشروعة؛ يعاقب عليها القانون؛ إذا كان هناك قصد في الإساءة وفق المادة 25 ، 26 من قانون حقوق الطفل بكيفية استغلال الأطفال و الإساءة لهم ضمن الحقوق القانونية.

وطالبت مدير حماية الطفل؛ أفراد المجتمع أن من يجد استغلالاً للأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي او انتهاكأ لخصوصياتهم عليه الإبلاغ فوراً مع خط نجدة الطفل 800700 التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية، كما تستقبل الدائرة الشكاوى أو البلاغات المتعلقة بالأطفال عبر الواتساب عبر الرقم 065015995، أو عبر الموقع الإلكتروني https://sssd.shj.ae/، تعزيزاً لجهودها المستمرة لحماية الأطفال.