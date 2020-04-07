الامارات | شرطة ابوظبي تحث المجتمع على التصدي للشائعات

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة ابوظبي تحث المجتمع على التصدي للشائعات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت شرطة أبوظبي على أهمية دور أفراد المجتمع في التصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة داعية الجمهور إلى الحصول على الأخبار من المصادر الإعلامية الموثوقة وذات المصداقية كما دعت إلى تحري الدقة قبل تداول ونشر الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا خلال الفترة الراهنة تجنبًا للآثار السلبية للشائعات والمعلومات غير الدقيقة على أمن وسلامة المجتمع . Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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