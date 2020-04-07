شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق صالونات الحلاقة ومراكز التجميل في الشارقة حتى إشعار آخر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وبالتعاون والتنسيق مع بلدية مدينة الشارقة، قراراً بإغلاق الصالونات النسائية والرجالية في الإمارة ابتداءً من اليوم حتى إشعار آخر، وذلك في إطار التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة، وستنفذ الدائرة حملات تفتيشية للتحقق من الالتزام بهذا القرار.
وحذرت اقتصادية الشارقة الباعة ومزودي الخدمات من إخفاء سلعة أو الامتناع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق، أو تقاضي مبلغ أعلى من ثمنها.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | إغلاق صالونات الحلاقة ومراكز التجميل في الشارقة حتى إشعار آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.