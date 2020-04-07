الامارات | إغلاق صالونات الحلاقة ومراكز التجميل في الشارقة حتى إشعار آخر‎

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق صالونات الحلاقة ومراكز التجميل في الشارقة حتى إشعار آخر‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وبالتعاون والتنسيق مع بلدية مدينة الشارقة، قراراً بإغلاق الصالونات النسائية والرجالية في الإمارة ابتداءً من اليوم حتى إشعار آخر، وذلك في إطار التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة، وستنفذ الدائرة حملات تفتيشية للتحقق من الالتزام بهذا القرار.

وحذرت اقتصادية الشارقة الباعة ومزودي الخدمات من إخفاء سلعة أو الامتناع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق، أو تقاضي مبلغ أعلى من ثمنها.