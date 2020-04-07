الامارات | شرطة دبي تلقي القبض على متعاطي الهيروين في "الفيديو المتداول"

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تلقي القبض على متعاطي الهيروين في "الفيديو المتداول" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي القبض على شاب آسيوي بعد نشره مقطع فيديو على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي وهو يتعاطى مخدر الهيروين ويتحدى الأجهزة الأمنية، وعليه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وإحالته الى الجهات القضائية، وذلك كما ذكرت شرطة دبي عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد عيد محمد ثاني حارب إن الفرق المعنية تحركت فور انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وألقت القبض على المتهم خلال ساعات فقط، وتم تحويله للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، مشيراً إلى أن مواقع التواصل ليست منابر للتباهي بالسلوكيات الشاذة.

وأهاب بعدم تداول تلك الفيديوهات في المسائل المتعلقة بتعاطي المواد المخدرة، لكونها تشكّل خطورة على صحة الفرد وحياته، وقد تجر عدداً من الأشخاص إلى تجربة فكرة تعاطي المخدرات، مشدداً على أن شرطة دبي تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بقوانين الدولة بقصد التعاطي أو الترويج أو المتاجرة وكذلك تصوير مقاطع فيديو تسهم في نشر أفكار هدامة تضر بالمجتمع وتسهم في انتشار أفكار سلبية.

يذكر أن القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات نصّت في المادة رقم ٢٩ على أنه " يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من نشر معلومات أو أخبار أو بيانات على موقع إلكتروني او أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها".