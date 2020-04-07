منظومة عمل جديدة في سوق الخضار برأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

اعتمدت دائرة بلدية رأس الخيمة منظومة عمل جديدة في سوق الخضار الموجود أسفل الجسر الذي يقدم خيارات متنوعة للمستهلكين عبر السماح بوجود 20 سيارة في الموقع لمدة شراء تصل إلى 15 دقيقة.

وأكدت البلدية أن هذه المنظومة من شأنها تنظيم عملية دخول الأفراد المستهلكين إلى السوق والحفاظ على صحة وسلامة الجميع في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب اعتماد الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا «كوفيد - 19».

وقال منذر الزعابي مدير عام الدائرة، إن الدائرة ارتأت تنظيم عمل بعض المنشآت التي تقع ضمن نطاق اختصاصها، وذلك لاعتماد التدابير الوقائية اللازمة منها المتعلقة بالأسواق التي تقدم السلع الاستهلاكية الأساسية لأفراد المجتمع والعمل على استمرارية تقديم مختلف الخدمات للجمهور المستهلك وفق أعلى المعايير.

وذكر أن الدائرة اعتمدت أمس الأول منظومة عمل جديدة خاصة بسوق الخضار الموجود أسفل جسر رأس الخيمة، يتم خلالها تقديم الخدمة للجمهور المتعامل عبر تحديد أوقات معينة لاستقبال المزارعين لتقديم حصادهم اليومي ليتمكن السوق من تقديم الخضار الطازجة.

وأشار إلى أن إدارة الصحة العامة تمكنت من تحديد أوقات استقبال المزارعين والمحددة ابتداء من الساعة الثانية ظهراً ولغاية السابعة مساءً لتمكنهم من التوجه خلال هذه الفترة لتقديم منتجاتهم الزراعية للمحال التجارية المتواجدة في السوق. ولفت إلى أن الإدارة حددت مواعيد استقبال المستهلكين خلال الفترة الصباحية ابتداءً من الساعة السابعة صباحاً ولغاية الثانية ظهراً ليتمكنوا من اقتناء احتياجاتهم المختلفة من الخضار والفاكهة، موضحاً أن الدائرة ستتجه نحو تخصيص عدد من موظفيها للوجود عند مدخل السوق بهدف تنظيم عملية دخول السيارات عبر السماح بدخولهم لمدة تصل إلى 15 دقيقة مع الدعوة إلى اتباع عدد من الإرشادات الخاصة.

وأشار إلى أنه من الإرشادات والتعليمات الواجب على الجميع من مرتادي السوق التقيد بها السماح لعشرين سيارة فقط بالوجود في الوقت نفسه، مع ضرورة ارتداء الكمامات والقفازات، وترك مسافة لا تقل عن 1.5 متر بين الشخص والآخر، مع التقيد بالفترة المخصصة للشراء.