وفاة المعلمة عايشه العيدروس أثناء أداء حصتها عن بُعد

عمر الحلاوي (العين) توفيت أمس المواطنة عايشه العيدروس معلمة الحاسوب في مدرسة أم كلثوم بمنطقة المقام في العين، أثناء تأدية واجبها التربوي والتعليمي عن بُعد، خلال مراجعة حضور وغياب طالبات الصف التاسع. وظلت العيدروس تعمل بالمدرسة منذ 19 عاماً، وكانت مخلصة في عملها وأداء واجبها ومتفانية بشكل كبير ولم تغب طوال تلك الفترة يوماً عن المدرسة، حيث إنها تسكن منطقة اليحر، كما كانت ودودة وتحب مساعدة الجميع بإخلاص، ولم تكن تشتكي أو تعاني علة مرضية.

وقالت أسهمان الكعبي مديرة المدرسة: إن المعلمة عايشه العيدروس كانت مثالاً للمعلمة القدوة المعطاء والإنسانة الفاضلة والأخلاق العالية، يلجأ إليها الجميع وتلبي مطالبهم بسعادة، وكانت دائماً مشغولة بتأدية واجبها نحو الطالبات، فتأتي أحياناً بعد العصر إلى المدرسة لتكملة جداول الطالبات وتنظيم العمل فكل حياتها وضعتها في خدمة التعليم. واعتبرت زميلتها فاطمة الريامي أن المعلمة عايشه، فقد كبير للمدرسة والطالبات، فهي مثال للعطاء والمحبة والتفاني في العمل.. هكذا كان يراها الجميع بالمدرسة، حيث رحلت في هدوء وهي تؤدي أعظم رسالة في عملها.

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