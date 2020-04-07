«استشاري الشارقة» يناقش 24 شكوى «عن بُعد»

الشارقة (الاتحاد) نظرت اللجنة التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على 24 شكوى خلال اجتماعها الذي عقدته عن بعد باستخدام التقنيات الإلكترونية، وذلك صباح أمس الشكاوى الواردة إليها والمحالة من رئيس المجلس لدراستها وإبداء الرأي القانوني.

ترأس الاجتماع الدكتور شاهين إسحاق المازمي رئيس اللجنة وحضره عبدالله مراد ميرزا مقرر اللجنة، خليفة محمد بوغانم، محمد علي جابر الحمادي، محمد صالح آل علي، علي سعيد علي النقبي، الدكتور محمد عبدالله المر النقبي بجانب حضور عبدالعزيز بن خادم رئيس قسم اللجان البرلمانية.

وتناولت اللجنة رؤاها بشأن الشكاوى الواردة إليها وقامت بدراستها وإبداء الرأي القانوني بشأنها وأكدت اللجنة استقبالها الشكوى الواردة للمجلس الاستشاري من الجمهور والمواطنين عن طريق الموقع الإلكتروني للمجلس:

‏‏www.ccsharjah.gov.ae

وتدارست اللجنة تلك الشكاوى الواردة للمجلس الاستشاري من الجمهور والمواطنين وباشرت في إعداد الرأي القانوني بشأنها بعدما استوفت تلك الشكاوى شروط قبولها.

وأكد الدكتور شاهين إسحاق المازمي رئيس اللجنة أن الأمانة العامة للمجلس الاستشاري ووفق نص المادة 105 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري تقبل الشكاوى والاقتراحات دون التقيد بالشكل وتعرضها على هيئة مكتب المجلس للنظر بها والتصرف بشأنها وفق شروط التقدم إلى المجلس الاستشاري بالشكوى وهي أن تكون موقعة ممن قدمها مذكوراً باسمه الثلاثي ومحل إقامته وعمله.

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