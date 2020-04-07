خليفة بن محمد: كفاءة استثنائية في مواجهة «كورونا»

أبوظبي (الاتحاد) أكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أن الإمارات قدّمت نموذجاً عالمياً في فن إدارة أزمة كورونا، لافتاً إلى أن الانتصار على هذا الوباء بالتميّز بكيفية احتواء هذا المرض ذاتياً واحترازياً، كالنهج الذي اتبعته القيادة الإماراتية، وأثبت كفاءة استثنائية في مسارها نحو تحقيق الريادة.

وذكر أن الإمارات قدّمت رسالة واضحة بأنها ماضية بقوة وثبات، ولن يثنيها عن ذلك أي شيء.

وقال في إطار الاحتفاء بيوم الصحة العالمي الذي يوافق السابع من شهر أبريل سنوياً: «إن التعاون بين المؤسسات الصحية والمختصة بالدولة، انعكس في اتخاذ قرارات صائبة، تساعد على التباعد المكاني، وتحد من الزُحام والاختلاط».

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