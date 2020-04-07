تواصل مرئي لنزلاء «إصلاحيات دبي»

دبي (الاتحاد) أطلقت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي خدمة التواصل المرئي عن بُعد بين نزلاء المنشآت العقابية وذويهم داخل الدولة وخارجها.

وأكد العميد علي الشمالي مدير الإدارة العامة إطلاقها خدمة التواصل المرئي عن بُعد بين نزلاء المنشآت العقابية وذويهم، كمبادرة إنسانية تهدف إلى تمكينهم من التواصل الدائم مع عائلاتهم سواء داخل الدولة أو خارجها، بما يحقق مبدأ التباعد الجسدي والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية الداعية إليها حكومة دبي.

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