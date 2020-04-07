شرطة أبوظبي تحذر السائقين من الانشغال بغير الطريق

أبوظبي (الاتحاد)

حذّرت شرطة أبوظبي، السائقين من مخاطر استخدام الهواتف وأجهزة الحاسوب «اللابتوب»، أثناء قيادة المركبات لمتابعة الدراسة عن بُعد، في ظل الظروف الحالية، والإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة حالياً.

وأوضحت، أن الهدف من العمل أو الدراسة عن بُعد، هو تعزيز فكرة البقاء في البيت، كإجراء احترازي، ولضمان سلامة أفراد المجتمع، أما استخدام الهواتف والحواسيب أثناء قيادة المركبات، فيعد مخالفة واضحة لقوانين وأنظمة المرور، إلى جانب تشتيت ذهن السائق، والتي تؤدي إلى انحراف المركبة، أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، والتسبب في حوادث مرورية مأساوية.

ودعت شرطة أبوظبي، مستخدمي الهواتف وأجهزة الحواسيب بغرض العمل عن بُعد، أو الدراسة، إلى عدم استخدام «الهواتف والأجهزة المحمولة» أثناء قيادة المركبة على الطريق، أو التصوير بها بغرض المباهاة والظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القانون على السائقين، للانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، والمصنفة من المخالفات الخطرة، وتطبيق البند (32) بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري رقم (178) لسنة 2017، «أ» الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف، «ب» الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت، ومخالفتها الغرامة المالية 800 درهم، و4 نقاط مرورية.