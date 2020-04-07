«الدولي للتسامح» يدعم «خلك في البيت»

دبي(الاتحاد) أعلن المعهد الدولي للتسامح، التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن دعمه لحملة «خلك في البيت»، من خلال «الشبكة العالمية للتسامح» المبادرة التي كان قد أطلقها المعهد في أكتوبر الماضي، وهي المنصة الرقمية الأولى عالمياً، التي تجمع المهتمين بموضوعات التسامح وخبراء السلام والأكاديميين، بهدف ترسيخ قيم التسامح ونشرها وإتاحة الفرصة أمام الجميع، للتعرف على التجارب الرائدة في التسامح، ونشرها على مستوى العالم.

ودعا المعهد الدولي للتسامح جميع المهتمين إلى التسجيل في الشبكة، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لها، واستغلال الميّزات المتاحة لهم للتفاعل، عبر كتابة مقالات عن تجاربهم وآرائهم حول مواضيع التسامح أو المشاركة في حوارات عن التسامح، وبناءً شبكة علاقات مع الأعضاء الآخرين، والتفاعل معهم إلكترونياً من المنزل، تطبيقاً ودعماً لحملة «خلك في البيت».

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