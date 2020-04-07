أبوظبي (وام) ارتفع عدد المسجلين في المنصة الوطنية للتطوع «متطوعين. إمارات» إلى 503 آلاف و516 متطوعاً ومتطوعة، فيما بلغ عدد الفرص التطوعية المتوافرة للأعضاء المنتسبين 8621 فرصة، وفرتها 650 مؤسسة على مستوى الدولة.

وأنجز منتسبو المنصة الوطنية للتطوع «متطوعين. إمارات» 3 ملايين و317 ألفاً و974 ساعة عمل تطوعي، وفقاً لأحدث إحصاءات الموقع الرسمي للمنصة.

وتشهد المنصة إقبالاً متزايداً من المواطنين والمقيمين في الدولة على الالتحاق بالعمل التطوعي الذي أصبح ثقافة مجتمعية مستدامة، ترتقي بقيم التكاتف والتلاحم والمساهمة المجتمعية الفاعلة في الأوقات والظروف كافة. تهدف «المنصة الوطنية للتطوع» إلى توسيع نطاق العمل التطوعي في الإمارات، من خلال تسهيل عملية التطوع للراغبين في ذلك، كل حسب اهتماماته، إضافة إلى توفير الفرص التطوعية المتاحة من قبل مؤسسات القطاعين العام والخاص، حيث يقوم الراغبون بالتطوع بإدراج أسمائهم وتسجيل حساباتهم على الموقع للبحث عن الفرص التطوعية المناسبة.

وتعمل المنصة كمحطة واحدة سهلة الاستخدام وتفاعلية لخدمة الطرفين بهدف تعزيز ثقافة التطوع ومساعدة الآخر، وجعل الإمارات مصدر إلهام للدول الأخرى، وتحقيق أقصى أثر مجتمعي وبصمة واضحة، من خلال توفير الفرص التطوعية على مستوى دولة الإمارات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 504 آلاف منتسب لـ «متطوعين. إمارات» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.