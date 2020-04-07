«كلنا الإمارات»: جميعنا شركاء في مواجهة الفيروس

أبوظبي (الاتحاد) أشادت جمعية «كلنا الإمارات» بالتزام جميع أفراد المجتمع، من مواطنين ومقيمين وزائرين بتوجيهات وتعليمات الجهات الرسمية، في إطار مكافحة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، ما عزّز جهود القيادة الرشيدة وإجراءاتها الهادفة إلى الحد من انتشار الوباء والقضاء عليه، وحثّت الجمعية الجمهور من الشرائح كافة على مواصلة تطبيق التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، والالتزام بالبيت كواجب وطني ومسؤولية دينية وأخلاقية.وقال الدكتور سعيد أحمد بن هويمل العامري، عضو مجلس إدارة جمعية «كلنا الإمارات»، رئيس لجنة المجالس في الجمعية، إن الالتزام بالبقاء في المنزل، تطبيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة والجهات الرسمية هو حماية للمجتمع

وأهاب بالأفراد كافة، من مواطنين ومقيمين وزوار ضرورة الالتزام، خاصة في هذه المرحلة التي تعد مرحلة حساسة ومهمة لمؤازرة جهود القيادة والجهات الرسيمة ومساعدتها على تنفيذ برامجها وخططها الرامية للقضاء على الفيروس في أقرب وقت، مؤكداً أن تعاون الجميع سوف يساهم بشكل إيجابي في سرعة القضاء على الوباء.

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