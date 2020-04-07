مريم المهيري: كل الموارد لتعزيز الأمن الغذائي

دبي (الاتحاد) أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي، أن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة تسخر كل الطاقات، وتوفر كل الإمكانات التي تمكنها من التعامل مع كافة الظروف، وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع الإماراتي في جميع المجالات ويسهم في تنمية ورفاه مستدامين.

وبينت معاليها أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء لتعزيز المخزون الاستراتيجي هو دليل على حرص القيادة لتوفير كل الموارد التي من شأنها تعزيز الأمن الغذائي في ظل الظروف التي يمر بها العالم.

وأوضحت معاليها أن حكومة الإمارات تعمل وفق رؤية استراتيجية واضحة واستشرافية بشأن ملف الأمن الغذائي تتعزز من خلالها مكانتها الريادية، وتؤهلها لاتخاذ خطوات استباقية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الغذاء، مشيرة إلى أن التوجيهات الجديدة ستسهم في تعزيز العمل لتحقيق مرتكزات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتمكين دولة الإمارات من مواصلة تحقيق أفضل الإنجازات في هذا الملف الذي يحظى بالاهتمام والمتابعة المستمرة من قيادة دولة الإمارات.

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