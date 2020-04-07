«تريندز»: الإمارات نموذج رائد في مواجهة كورونا

أبوظبي (الاتحاد)

أكد مركز «تريندز» أن دولة الإمارات أثبتت من خلال إدارتها لأزمة وباء كورونا أنها نموذج يحتذى به في التعامل الفاعل في احتواء التداعيات التي قد تترتب على الأزمات والكوارث الطارئة. وقال الدكتور محمد عبد الله العلي، مدير عام المركز: «على الصعيد الداخلي، سارعت الإمارات إلى اتخاذ مجموعة من الخطوات الوقائية والتدابير الاحترازية المهمة التي عززت من الأمنين الصحي والغذائي لأفراد المجتمع كافة، كما سبق الإشارة، وجعلت الجميع، مؤسسات وأفراداً، شركاء في تحمل مسؤولية مواجهة هذا الوباء». وتابع: على الصعيد الخارجي، أكدت الإمارات أنها طرف فاعل في تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة هذا الوباء، سواء من خلال المساعدات التي قدمتها للدول التي تأثرت بشكل سلبي جراء انتشار الفيروس فيها، أو من خلال تقديم المساعدات لمنظمة الصحة العالمية للقيام بدورها على الوجه الأمثل، أو من خلال تنسيقها المستمر والمتواصل مع العديد من القوى الكبرى من أجل تفعيل الجهود الدولية في هذا الشأن، وذلك ترجمة لمسؤوليتها الأخلاقية التي تنطلق من الإيمان بضرورة التعاون والتضامن الدولي في مواجهة هذه النوعية من الأزمات التي تمثل تهديداً للإنسانية جمعاء».

وأضاف: «شكل فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، منذ ظهوره في الصين أواخر العام الماضي، وانتشاره إلى بقية دول العالم، أزمة غير مسبوقة على الصعيدين الوطني والعالمي طالت تداعياتها السلبية معظم دول العالم بدرجات متفاوتة، مستفيدة مما وفرته التكنولوجيا الحديثة وآليات العولمة من سهولة وسرعة في وسائل الاتصال والمواصلات، وخلف حرية واسعة في حركة تنقل الأشخاص عبر الحدود واختلاطهم ببعضهم بعضاً».

وبين أن أهم سمات النموذج الإماراتي أنه استباقي في التعامل مع الأزمة، وهذه سمة لا تتعلق بإدارة الإمارات لهذه الأزمة فقط، وإنما بمجمل سياساتها، حيث تحرص الدولة وقيادتها السياسية على وضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية التي تسعى من خلالها إلى تحقيق طموحها في التنمية والريادة العالمية في المجالات كافة.

وقال: «إن الإمارات، اختارت منذ البداية التعامل معها بجدية ومراقبة تطور الأوضاع العالمية الخاصة بها، واتخذت الإجراءات التدريجية بالشكل الذي يناسب كل مرحلة، مع تقييم كافة الجهود والممارسات الدولية أولاً بأول، لاستخلاص الدروس والعبر التي تساعد صانع القرار على التعامل الحصيف مع هذه الأزمة.