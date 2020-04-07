عبدالله آل حامد: نعمل كفريق واحد

أبوظبي(الاتحاد)

أكد معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي أن المؤسسات المحلية والاتحادية كافة تعمل كفريق واحد خلف قيادة استثنائية للتصدي لفيروس كورونا.

وقال معاليه في يوم الصحة العالمي: «الصحة هي أغلى ما نملك، وصحة كل فرد يعيش على هذه الأرض الطيبة هي أغلى ما يملكه وطننا الغالي، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي برهن مجدداً وفي ظل الظروف الراهنة بأن الإنسان وصحته وسلامته هي أهم الأولويات وحجر الأساس الذي تنطلق منه كل الجهود لبناء الوطن ورفعته».

وأوضح معاليه: «نحتفل بيوم الصحة العالمي هنا في دولة الإمارات في الوقت الذي تعمل فيه المؤسسات المحلية والاتحادية كافة كفريق واحد خلف قيادة استثنائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتوفير كل الإمكانات اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة أفراد المجتمع ووقايتهم من الفيروس. لم تقف الدولة عند كونها الأولى عالمياً في إجراء فحوص كورونا المختبرية بل وفي إطار حرصها على سلامة المجتمع وللاطمئنان على صحتهم، وجهت بإنشاء مراكز مسح «من المركبة» لفحص فيروس كورونا المستجد«كوفيد-19» على مستوى الدولة، والذي نفخر في دائرة الصحة أبوظبي في العمل على تنفيذها وضمان تقديم خدمات الفحص بسرعة وكفاءة عالية باستخدام أحدث الأجهزة الطبية للمواطنين والمقيمين على مستوى الدولة». وأعرب معاليه: «أشكر القطاع الصحي في الدولة بكافة عناصره فهم جزء فاعل من الفريق الواحد، هم خط الدفاع الأول للتصدي لهذه الأزمة وهم الأبطال الذين يبذلون الجهود بشكل متواصل من دون توقف للحفاظ على صحة المجتمع».