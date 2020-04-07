حلول عاجلة لتحديات «الشراء الإلكتروني»

منى الحمودي (أبوظبي)

أكدت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، «أن نظامنا الصحي بقوة تقصيه ومتابعته المستمرة على نطاق واسع يُمكننا من اكتشاف المزيد من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره»، حيث تم تسجيل 277 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة في الدولة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة في الدولة 2076 حالة و167 إجمالي حالات الشفاء.

جاء ذلك، خلال الإحاطة الحادية عشرة عن مستجدات الوضح الصحي، والإجراءات الوقائية في الدولة أمس.

وقالت الدكتورة فريدة الحوسني، إن دولة الإمارات بكل طواقمها الطبية قادرة على اكتشاف الفيروس وأماكن وجوده وانتشاره بأسرع وقت، ونحن لا ننظر إلى زيادة الحالات بمنظور سلبي، بل العكس. وأضافت «قيامنا بتكثيف إجراءات الفحص وتوسيع نطاقه على جميع المواطنين والمقيمين يعزز من نجاحنا لاحتواء كل الإصابات والحد من انتشار الفيروس بشكل أكبر، وبالتالي القضاء عليه».

وأعلنت عن تسجيل حالة وفاة جديدة من الجنسية الآسيوية بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد حالات الوفاة في الدولة 11 حالة.

وتوجهت بخالص التعازي والمواساة لذوي المتوفي وأسرته، وأكدت حرص حكومة الإمارات على التواصل معهم، وتقديم الدعم اللازم لهم في هذه الفترة، وتسهيل تنفيذ أي إجراءات لدعمهم.

وذكرت الدكتورة فريدة الحوسني شفاء 23 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون إجمالي حالات الشفاء 167 حالة مسجلة في الدولة.

وأشارت إلى أن حكومة دولة الإمارات حريصة في مثل هذه الظروف على الاطلاع عن قرب على احتياجات المواطنين والمقيمين والزوار، وتوفير احتياجاتهم الأساسية واحتياجات أسرهم في مثل هذه الظروف أولوية ومطلب أساسي.

ولفتت إلى أن حكومة دولة الإمارات تُدرك بأن هناك ضغوطاً على عمليات الشراء الإلكترونية، وتوصيلها في الوقت المناسب، خصوصاً بعد تقليل الخروج والبقاء في المنزل.

مؤكدة بأن هذا الأمر أولوية في هذا الوقت، وتعمل حكومة الإمارات عن قرب مع القطاع الخاص ومنافذ البيع لتسهيل عمليات الشراء الإلكترونية، ورفع طاقاتها وقدراتها، وسيتم وضع حلول للتغلب على أ تحديات تواجههم، والإعلان عنها خلال 48 ساعة.

وشددت الدكتورة فريدة الحوسني، على إعادة النظر في الاحتفال بمناسبة حق الليلة هذا العام، والابتعاد عن أي احتفالات أو تجمعات قد تكون خطرة على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

مشيرةً إلى أنه في ظل الظروف الحالية واختلاف الوضع في هذا العام يجب أن يحرص الجميع على الابتعاد عن عادات الاحتفال وتجمع العائلة، وخروج الأطفال لمنازل الجيران، والامتناع عن توزيع الحلويات، وغيرها بين الناس.

وأكدت أهمية ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل، وفي الأماكن العام للحماية، وعدم استعمال الكمام ذي الاستخدام الواحد أكثر عن مرة.

وفي استفسار حول مدى احتمالية تعرض أي شخص في الدولة للإصابة بالفيروس، أوضحت الدكتورة فريدة الحوسني، بأن إصابة أي شخص بالفيروس واردة نتيجة المخالطة، لذلك نذكر ونؤكد دائماً على التباعد الجسدي، واتباع الإجراءات الوقائية المتبعة، مثل لبس الكمامات، وغسل اليدين، وتعقيم الأسطح باستمرار.

وحول المستشفيات التي تستقبل الحالات المشتبه فيها، بعد إعلان عدم استقبال مدينة الشيخ شخبوط الطبية وتوام وكليفلاند كلينك للحالات، أوضحت الدكتور فريدة الحوسني بأن المستشفيات بشكل عام تستقبل الحالات المشتبه بها، ولكن بعضها تم تخصيصها لحالات الاشتباه، مثل مستشفى الرحبة، ومستشفى العين لحالات عزل وعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.

كما تم افتتاح مراكز للمسح في مدينة زايد الرياضية لإجراء الفحوص الخاصة بفيروس كورونا.

وذكرت بأن الحالات الطارئة التي تحتاج لتدخل طبي طارئ مثل ضيق التنفس، يمكنها التوجه لأقسام الطوارئ، والتي تم تخصيص مسارات خاصة فيها بالنسبة للحالات التي تعاني من أعراض تنفسية، وهي منفصلة عن الأعراض الأخرى، للتأكد من الاستجابة للحالات الطارئة بمختلف أنواعها.

أما الحالات البسيطة عليها التواصل مع مراكز الاتصال في الجهات الصحية المنتشرة في الدولة، مثل مركز اتصال وزارة الصحة ووقاية المجتمع على الرقم 80011111، ومركز قيادة دائرة الصحة في أبوظبي على الرقم8001717، وهيئة الصحة في دبي على الرقم 800342.

كورونا لا ينتقل بالدم حول إمكانية نقل الحشرات للفيروس، مثل البعوض، قالت فريدة الحوسني أن فيروس كورونا المستجد يعيش ويرتكز بالأساس في الجهاز التنفسي، وليس في الدم، لذلك غير وارد انتقاله عن طريق الحشرات، أو من بلدغة البعوض الذي البعوض يمتص الدم.

وأن طرق الانتقال بالنسبة لفيروس كورونا تتم من شخص لآخر.

وقالت الحوسني «لا ننصح الأسر باصطحاب الأطفال للجمعيات أو منافذ البيع والأماكن العامة، ويجب أن يذهب فرد واحد فقط من العائلة للتسوق في مثل هذه الأماكن، ويتبع الإجراءات الوقائية مثل لبس الكمام والقفازات، والحفاظ على التباعد الجسدي وإبقاء مسافة بين الأشخاص لا تقل عن مترين».

الفحوص متوافرة

أوضحت الدكتورة فريدة الحوسني بأن الفحوص متوافرة في القطاع الصحي، والأولوية للأشخاص والفئات التي تعاني أعراضاً تنفسية وكبار السن، ومن يعاني الأمراض المزمنة، ويمكن التواصل من خلال مراكز التواصل للجهات الصحية للاستعلام عن إجراءات الفحص وأماكن الفحص والمواعيد المسبقة أفضل للتأكد من عدم الازدحام.