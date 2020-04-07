خدمات طبية عن بُعد للمناطق الشمالية

دبي (الاتحاد) اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع للمنشآت الصحية في الدولة تقديم خدمات الطب عن بُعد، بما يمكن المرضى من الحصول على الاستشارات الطبية، وتشخيص الحالات، ووصف الدواء عبر وسائل الاتصال الهاتفية والمرئية.

وأعلنت مجموعة «أنجلو إربيان للرعاية الصحية» والمشغل لمستشفيات «أمينة» في عجمان والمناطق الشمالية توفير «خدمة طبيب لكل مواطن» والتي توفر الرعاية الطبية لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك بالحصول على الاستشارات الطبية عن بُعد عبر خدمة الهاتف، وهي الخدمة المرخصة من قبل وزارة الصحة.

وقال محمد علي العمري الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة: إن الخدمة تتيح للجميع استشارة طبيبهم من المنزل «باستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا لضمان تقديم الرعاية الصحية الكاملة عن بُعد».

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