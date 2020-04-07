8 فئات «عالية المخاطر» عنـد الإصابة بـ«كورونا»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 8 فئات «عالية المخاطر» عند التعرض للإصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد19»، لافتة في الوقت نفسه إلى أن هذه الفئات أيضاً هي الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وقالت الوزارة في الدليل «المحدث» للتوجيهات الإرشادية لإدارة وعلاج حالات كوفيد19، إن «هذه الفئات تضم، من هم أكبر من 60 عاماً، والمدخنين، ومرضى القلب والأوعية الدموية، ومرضى السكري، ومرضى ارتفاع ضغط الدم».

وأضافت: «أما الفئة السادسة فتتعلق بمرضى نقص أو كبت المناعة مثل «فيروس نقص المناعة البشرية أو ما يعرف بالإيدز، والعلاج بالستيرويد طويل الأمد، وحالات ما بعد زراعة الأعضاء، ومن يتعاطون العلاج الكيميائي، والعلاج المناعي».

وشملت قائمة المعرضين لمخاطر «عالية» نتيجة الفيروس، فئتين أخريين لأصحاب الأمراض الرئوية المزمنة مثل «الربو غير المنضبط، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وتوسع القصبات»، بالإضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة الأخرى مثل أمراض الكلى المزمنة، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، والخلايا المنجلية وغيرها.

وفي سياق متصل، سمحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع للمنشآت الطبية الخاصة، لأصحاب المنشآت الصحية الخاصة بإغلاق المنشأة بصورة «مؤقتة»، وذلك بناءً على الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع من فيروس «كورونا المستجد».

وطلبت الوزارة، في تعميم أرسلته إلى المنشآت الطبية الخاصة المرخصة من قبلها، بإرسال رسالة رسمية من قِبل المدير الفني للمنشأة، في حال رغبة أصحاب المنشآت الصحية بإغلاق المنشأة بصورة مؤقتة، على أن تفيد الرسالة بالإغلاق المؤقت للمنشأة والفترة الزمنية للإغلاق.

من جانبها، طلبت هيئة الصحة بدبي من جميع المستشفيات في القطاع الصحي الخاص، تحديث بيانات الأسرة وغرف العناية المركزة وغرف العزل، والتهوية وغيرها من البيانات، بشكل يومي ومباشر من خلال النظام الإلكتروني شريان.

وأكدت الهيئة أن نظام «شريان» يمنح جميع المستشفيات خاصية إدخال بيانات الأسرة وغرف العناية المركزة وغرف العزل والتهوية وغيرها من البيانات بشكل عام ومن ثم تحديثها بشكل يومي حسب المطلوب إلكترونياً ومباشرة ليعكس الوضع الفعلي لمستوى الإشغال.

وأوضحت الهيئة، أن هذا الإجراء يسهل على فريق إدخال الحالات تحديد المستشفيات بشكل أسرع مما يضمن سلاسة العملية حفاظاً على صحة المرضى، مشيرة إلى ضرورة استخدام النظام الجديد بشكل فوري وتحديثه 4 مرات يومياً وفي حال حدوث مستجدات لتسهيل عملية تحديث البيانات المطلوبة ومن ثم تمكين الهيئة من معرفة الطاقة الاستيعابية في مستشفيات القطاع الصحي الخاص بشكل عام واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.

ونوهت الهيئة بالدعم المتواصل والتعاون المستمر المقدم من قبل الشركاء الاستراتيجيين في قطاع الرعاية الصحية وبالأخص في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر الجهود والإمكانات لمكافحة تفشي فيروس «كورونا المستجد».

وفي هذه الأثناء، سمحت هيئة الصحة في دبي للقطاع الطبي الخاص في الإمارة بإجراء الفحوصات المخبرية لفيروس «كورونا»، وقامت مجموعة الفطيم بإطلاق مراكز لفحص فيروس كورونا (COVID-19) من السيارة خلال خمس دقائق.

وقد بدأت أولى هذه المحطات العمل في فستيفال سيتي للأفراد المؤهلين للفحص وتقوم حالياً بقرابة 200 فحص يومياً، وخلال الأيام القادمة ستفتح بقية المراكز أمام الجمهور لإجراء الفحوص بسعر التكلفة، حيث يتوقع أن تصل السعة التشغيلية الى قرابة 1000 فحص يومياً.

ويقع المركز الأول في فستيفال سيتي وهو يعمل حالياً، أما المراكز الخمسة الأخرى فهي موزعة على عيادات «هيلث هب» في القصيص، وديسكفري جاردنز، وواحة السيليكون، والورقاء، والمدينة العالمية، وسيبدأ العمل فيها خلال أيام.

وإلى جانب مراكز الفحص من السيارة، قامت مجموعة الفطيم بتحويل بعض منشآتها إلى مراكز للعزل الذاتي والحجر الصحي لموظفيها مجهزة بأفضل التجهيزات الطبية، وتجرى الفحوصات، وفقًا للتوصيات الدولية الصادرة عن مركز مكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية والمعمول بها في الهيئات الصحية المحلية.