«ورشة حكومة دبي»: كفاءة في التعامل مع الطوارئ

دبي (الاتحاد)

قال فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لـ «ورشة حكومة دبي» في تصريح بمناسبة يوم الصحة العالمي إن دولة الإمارات تحيي المناسبة التزاماً منها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى الارتقاء بالوعي حول أبرز القضايا الصحية، والتشجيع على تبني أفضل الممارسات الضامنة لحياة صحية وسليمة. ونثمّن اليوم الخطوات السبّاقة التي تخطوها دولتنا على درب تعزيز ريادة المنظومة الصحية، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة التي تضع صحة الإنسان على رأس الأولويات».

وقال :« تتزامن المناسبة هذا العام مع توجه وتضافر الجهود الدولية لمواجهة انتشار فيروس «كوفيد-19» المستجد، المعروف باسم «كورونا»، ما يؤكد أهمية العمل على توظيف الإمكانات المتاحة بالشكل الأمثل في توفير الرعاية الصحية عالية الجودة للجميع».

وأضاف:«وفي ظل الظروف الراهنة، أثبتت دولتنا كفاءة غير مسبوقة في التعامل مع الحالات الطارئة، واضعةً خطة محكمة لتطبيق إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار الفيروس، بما يتواءم وأعلى المعايير المعتمدة من «منظمة الصحة العالمية». لذا، لا يسعنا، ونحن نحتفي بـ«يوم الصحة العالمي 2020»، سوى أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى الطواقم الطبية والصحية التي تقف في الصفوف الأمامية لمحاربة الوباء العالمي، مثمنين تفانيهم وإخلاصهم في تنفيذ الإجراءات الصارمة لضمان تحصين وسلامة مجتمعنا. وكلنا ثقة بأنّ الإمارات، في ظل السياسة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة ستواصل مسيرة تطوير نظام صحي شامل يضاهي الأفضل عالمياً في توفير رعاية صحية عالية المستوى».

وتابع : «نمضي قدماً في الوقت الراهن بالعمل وفق التوجيهات الحكومية في العمل يداً بيد لمواجهة الفيروس المستجد والعبور بأمان نحو المستقبل».