دبي (الاتحاد) أطلقت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أمس الخارطة الصحية التفاعلية لدولة الإمارات عبر موقعها الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي للهيئة تزامناً مع يوم الصحة العالمي، وذلك بهدف توفير دليل جغرافي شامل يضم جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والعيادات في امتداد دولة الإمارات.

وطورت الهيئة هذه الخارطة وفق نظم المعلومات الجغرافي (GIS) بالتعاون مع وزارة الصحة والمراكز الإحصائية المحلية، لتتيح للمستخدمين البحث عن مواقع المستشفيات، ومراكز الرعاية الطبية، والعيادات داخل الدولة باستخدام اسم الإمارة، أو المنطقة الرئيسية والفرعية، أو ذكر بعض مواصفات المنشأة، أو من خلال معرفة أقرب منشأة صحية قريبة مع اختيار نطاق المسافة بحسب عدد الكيلو مترات.

وقال محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة : إطلاق الخارطة تزامن مع يوم الصحة العالمي ويؤكد أهمية الإحصاءات في قطاع الصحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «خارطة صحية تفاعلية» تطلقها الاتحادية للتنافسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.