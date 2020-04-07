ضوابط دقيقة لتحـديد خط سيــر الأشخـاص فــي دبــي

تحرير الأمير (دبي)

كشف العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، عن وجود ضوابط دقيقة لدى أجهزة شرطة دبي تمكنها من تحديد خط سير الأشخاص الذين يتم رصدهم بوسائل الضبط تتضمن الرادارات والأنظمة الذكية والدوريات خلال فترة تطبيق برنامج التعقيم الوطني سواء كانوا من الفئات المستثناة أو الأشخاص العاديين، مناشداً أفراد المجتمع ضرورة البقاء في منازلهم وتقيدهم التام بالإجراءات الاحترازية المصاحبة لعمليات التعقيم الوطني التي تم تمديدها لمدة أسبوعين وعلى مدار 24 ساعةً من أجل مواجهة هذه الأزمة العالمية. وأوضح أن الهدف تحقيق التباعد الجسدي كونه الوسيلة الوقائية الوحيدة من الإصابة بفيروس كورونا أو نقل العدوى وهي التدابير التي اتبعتها دول العالم لحماية شعوبها، وأن الهدف من التدابير المتخذة ليس عرقلة حياة الناس أو مصالحهم، وإنما على العكس حيث يتم النظر بمرونة في حالات محددة مثل الأشخاص الذين يحتاجون إلى الانتقال من إمارة لأخرى عبر إمارة دبي، إذ يتاح لهم التحرك من خلال شارع الإمارات العابر سابقاً.

وقال العميد المزروعي: إن قانون تقييد الحركة استثنى بعض الفئات التي تضطر للخروج الطارئ مثلاً للذهاب إلى صيدلية أو لشراء التموين الغذائي، ولكن من دون القيام برحلات متعددة تحت غطاء أنه من الفئات المستثناة، مع ضرورة الاحتفاظ بالفاتورة، وهذا لتقليل حركة السيارات والأشخاص على الطرقات، والقيام بأكبر قدر من التطهير بكل سلاسة.

وأوضح أن بطاقة العمل للفئات المستثناة تكفي للتنقل، ولكن الشركات العاملة تحت القطاع مثلاً بعض الدوائر والمؤسسات الإنشائية تضيف شركات وعقود عمل للجهات العاملة تحت مظلتها هذه المؤسسات والشركات لا يشملها القرار، وهنا يجب على الجهة أن تمنح الموظف التصريح للتنقل أما الجهات الحكومية تكتفي ببطاقة العمل.

وأفاد العميد أنه يجب على كل شخص يتطلب عمله الخروج، التسجيل في النظام وأخذ تصريح للحركة مع الحفاظ على التباعد في المكاتب وأن لا يضم المكتب أكثر من 3 أشخاص منوها أن الرادارات تصور الأشخاص ولا يعني الفلاش الذي يصدره الرادار أنه تم تسجيل مخالفة لأن هناك إجراءات في النظام ومتابعة للحالات وفلترة واستبعاد للمركبات المستثناة للشركات المسجلة.

وأكد العميد سيف المزروعي أن الحركة ووجود المركبات والأشخاص على الطرقات تبطئ من سرعة إنجاز كادر شركات التعقيم إذ أنه سابقا كانت المنطقة تطهر في أسبوع بعد تقسيمها أما الآن المنطقة تنجز في يوم واحد نظراً للالتزام بالبقاء في المنازل.

وأشار إلى أن كل المركبات التابعة لمؤسسة دبي للإعلام أو هيئة الطرق أو بلدية دبي أو المواصلات أو شركات مواد التموين تستثنى ولا يتم مخالفاتها ولا تدخل في النظام، وكذلك شركات الصيانة من الفئات المستثناة أيضاً أما بالنسبة للفئات العاملة في نظام المناوبات، فتتوضح حركتها في النظام الذي يحلل سير المركبات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي ويرصد أي مركبة غير ملتزمة في خط السير اليومي.

وأوضح أن كل الشركات تدخل رقم الملف المروري وتكون مستثناة، إلا أن بعض الحالات الخاصة يستخدم أحد الموظفين مركبته الخاصة وهنا يجب أخذ تصريح من جهة العمل والتسجيل في النظام بشكل فردي.

وبشأن التصاريح، أفاد بأنه بسبب الضغط الكبير على التطبيق قد يتأخر قليلاً صدور التصريح؛ لذا في حال تعذر الحصول على تصريح من الموقع يمكن الاتصال للرقم المجاني 800737648 والحصول على تصريح.

لا تقييد لحركة تجار الأسماك والخضار والفواكه

كشف داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي عن أن فئة تجار الأسماك والخضار والفواكه بالإضافة إلى خدمات التوصيل، مستثناة من قرار تقييد حركة الأفراد والمركبات في مختلف أنحاء الإمارة وبمعدل 24 ساعة، مشيراً إلى استمرار تكثيف عمليات التعقيم لمختلف المناطق والأحياء في المدينة على مدار اليوم كاملاً. وشدد على ضرورة ارتداء الكمامة والقفاز، والحفاظ على المسافة الآمنة من الآخرين، مؤكداً ً أن الحفاظ على سلامة المجتمع، من مسؤوليتنا الرئيسة، وهي مسؤولية تتضاعف في مثل هذه الأوقات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير أعلى مستويات الوقاية في الوقت الراهن الذي يواجه فيه العالم أجمع خطر تفشي فيروس كورونا المستجد. وتابع: وخلال هذه الفترة، ينصب تركيزنا على المساهمة في توفير الضمانات التي تكفل الاستقرار والأمان للمواطنين والمقيمين والزوار، إذ إن صحة الإنسان وسلامته تتصدر قائمة الأولويات في الأوقات كافة، لاسيما في هذه المرحلة الاستثنائية. وأكد أن المواد المستخدمة في عمليات التطهير والتعقيم التي تقوم بتنفيذها في مختلف جنبات الإمارة في إطار البرنامج الوطني للتعقيم آمنة تماماً.