«الشعري» و«الصافي» يخفضان الأسعار

محمد صلاح (رأس الخيمة)

عادت أمس أسماك الشعري والصافي للظهور في الأسواق المحلية، تطبيقاً للقرار الذي اتخذته وزارة التغير المناخي والبيئة بقصر مدة حظر صيدهما على الفترة الماضية، في ظل الإجراءات الهادفة لتوفير جميع المواد الغذائية بكميات كبيرة في الأسواق المحلية في الفترة الحالية.

وأكد الدكتور سيف الغيص، مدير هيئة حماية البيئة في رأس الخيمة، أن هناك التزاماً من قبل الصيادين في إمارة رأس الخيمة بقوانين حظر صيد بعض الأنواع مثل أسماك الصافي والشعري والقرش، مشيراً إلى أن قرارات حظر هذه الأنواع من الأسماك تساهم في تنمية المخزون السمكي المحلي.

وأضاف: راقبنا خلال الفترة الماضية موانئ الصيد وأماكن إنزال الأسماك ورصدنا التزام الجميع بالقرارات، لافتاً إلى أن أسماك الشعري غالباً ما تصل لحجمها التجاري خلال عامين والصافي خلال عام.

وقال خليفة المهيري، رئيس جمعية الصيادين في رأس الخيمة، إن استئناف صيد الشعري والصافي انعكس بصورة إيجابية على الأسواق، كونهما من الأنواع المهمة بالنسبة للجمهور، مشيراً إلى أن أسعار الشعري تراوحت بين 15 ــ 20 درهماً للكيلو والصافي حوالي 30 درهماً، وهي أسعار ممتازة في الوقت الحالي.

وأشار المهيري إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضاً في أسعار جميع الأنواع الأخرى، خاصة بعد عودة حركة الصيد لطبيعتها.

وأكد شرف الدين محمد تاجر بالسوق، أن عودة أسماك الشعري والصافي للأسواق انعكس إيجابياً على كميات المعروض من الأسماك وبدء انخفاض أسعارها، مقارنة بالفترة الماضية.

وأضاف: شهد السوق الصباحي في رأس الخيمة ورود كميات كبيرة من الأسماك للسوق من الشعري والصافي، وتزامن ذلك مع ارتفاع الطلب على هذين النوعين اللذين غابا تقريباً لمدة 35 يوماً عن دكك التجار.

وقال أبو بكر حسن تاجر بالسوق: إن السوق شهد إقبالاً كبيراً من الزبائن من داخل وخارج الإمارة والذين يأتون للاستفادة من الأسعار المنخفضة، خاصة أن الفترة الحالية تشهد استقراراً في حالة الطقس، عكس الأيام الماضية التي شهدت قلة في العروض، نتيجة لارتفاع الموج وعدم نزول الكثير من الصيادين للبحر.