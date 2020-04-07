برنامج التعقيم الوطني في أبوظبي.. التزامك مسؤولية

أبوظبي (الاتحاد)

قال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي: «إن أوقات برنامج التعقيم الوطني في الإمارة، تبدأ في المناطق السكنية، من الساعة 8 مساء لغاية الساعة 6 صباح اليوم التالي، وفي المناطق الصناعية والعمالية تبدأ من الساعة 6 مساء ولغاية الساعة 6 صباحاً». وخاطب كل فرد بالمجتمع حول الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة، بأن التزامك مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. وكانت وزارتا الصحة ووقاية المجتمع، والداخلية، قد اعتمدتا استمرارية برنامج التعقيم الوطني، حرصاً على استمرار عملية التعقيم، وإضافة مرافق ومنشآت جديدة لخطة التعقيم بمختلف إمارات الدولة، وبما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، على أن يخضع البرنامج للتقييم الدوري، ويأتي القرار أيضاً بما يتوافق مع توصيات منظمة الصحة العالمية، والممارسات الدولية المعتمدة.

ويأتي هذا القرار في أعقاب نجاح المراحل الأولى من البرنامج، منذ انطلاقه مساء الخميس 26 مارس، وتعقيم العديد من المناطق والمرافق في مختلف إمارات الدولة، من خلال أحدث الوسائل والتكنولوجيا، وبدعم وتعاون من مختلف الجهات، ومشاركة مئات العاملين والمشرفين والإداريين من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.