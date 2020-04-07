الامارات | «المعرفة» تدعو المدارس وذوي الطلبة للتوصل إلى تسوية لدفع الرسوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «المعرفة» تدعو المدارس وذوي الطلبة للتوصل إلى تسوية لدفع الرسوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، إدارات المدارس الخاصة في دبي وذوي الطلبة إلى العمل سوياً للوصول إلى تسوية مقبولة لكلا الطرفين، بالنسبة لتسديد الرسوم المستحقة للمدارس عن الفصل الدراسي الثالث، وضمان استمرارية الاستفادة من خدمات التعلم عن بعد التي تقدمها للطلبة.

ولفتت الهيئة إلى أنه يمكن للمدارس تقديم حسومات لأولياء أمور الطلبة على الرسوم المدرسية خلال فترة التعلم عن بُعد، فضلاً عن تغيير شروط تحصيل الأقساط بما يتناسب مع ظروف ذوي الطلبة، مثل تقديم خيار الأقساط الشهرية، داعية المدارس التي تتخذ هذه الخطوة إبلاغها.

وشددت الهيئة رداً على أسئلة الرسوم المدرسية عبر موقعها الإلكتروني، على ضرورة التزام ذوي الطلبة بالاستمرار في تسديد الرسوم المدرسية خلال فترة التعلم عن بُعد.

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من جهة أخرى، أرسلت مدارس خاصة إلى أولياء أمور طلبتها، أمس، رسائل عبر البريد الإلكتروني طالبت فيها بسرعة تسديد الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الثالث.

وطالب أولياء أمور بتخفيض رسوم الفصل الدراسي الثالث، لأن الطلبة يتلقون تعليمهم عن بعد، وهذا يعني أنهم يدفعون رسوماً لخدمات لم يتلقوها.

وأضافوا أن التعلم عن بعد حوّل ذوي طلبة إلى معلمين فعليين، إذ إن حصة التعلم عن بعد لدى كثير من المدارس الخاصة تقتصر فقط على تزويد الأهالي بمقاطع فيديو، فضلاً عن أن بعض المعلمين يشرحون الدرس في أقل من 15 دقيقة وتنتهي الحصة.