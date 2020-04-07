الامارات | ارتفاع الطلاق في الفجيرة العام الماضي 2%

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الطلاق في الفجيرة العام الماضي 2% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتفعت حالات الطلاق في الفجيرة خلال العام الماضي 2% مقارنة بعام 2018، بتسجيل 199 حالة طلاق مقابل 195 حالة عام 2018، بحسب مركز الفجيرة للإحصاء من خلال الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2019.

وأفادت نتائج مركز الفجيرة للإحصاء، بأن الإمارة شهدت 143 حالة طلاق بين مواطنين، و21 حالة بين مواطن وأجنبية، وأربع حالات لمواطنة وأجنبي.

وقالت المستشارة القانونية والمحامية، أساور النقبي، إن زيادة حالات الطلاق نتيجة انفعالات لحظية ويمكن تداركها، مثل الغضب وشدة الانفعال التي تنهي زواجاً قد يكون دام أكثر من 10 أعوام.

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ولفتت إلى أن جهل كثيرين بالتشريع وتفاصيل قوانين الأحوال الشخصية له دور كبير في وقوع المشكلات بين طرفي النزاع، منوهة بأن البرامج التوعوية للمتزوجين والمقبلين على الزواج، وتوعيتهم بمواد قانون الأحوال الشخصية، خصوصاً التي تمس جوانب حياتهم، مثل النفقة، والرؤية، والحضانة، والمبيت بطريقة مبسطة؛ تسهم في انخفاض نسب الطلاق.

وأوضحت أن الأسباب التي توصلت لها من خلال ترافعها في قضايا طلاق هي سوء العشرة بين الزوجين من خلال القسوة والمعاملة السيئة والإساءة اللفظية، أو العنف الجسدي، أو الإهمال وعدم مراعاة الآخر، والاستمرار في العناد قد يؤدي إلى الطلاق.