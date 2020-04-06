الامارات | قانونية استشاري الشارقة تبحث 24 شكوى عن بعد

شكرا لقرائتكم خبر عن قانونية استشاري الشارقة تبحث 24 شكوى عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت اللجنة التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها الذي عقدته عن بعد اليوم، باستخدام التقنيات الالكترونية، الشكاوى الواردة إليها والمحالة من رئيس المجلس لدراستها وإبداء الرأي القانوني.

واطلعت اللجنة على أربعة وعشرين شكوى تلقاها المجلس من المجتمع وأحالها رئيس المجلس على اللجنة.

ترأس الاجتماع رئيس اللجنة الدكتور شاهين إسحاق المازمي، وحضره مقرر اللجنة عبدالله مراد ميرزا، وخليفه محمد بوغانم ومحمد علي جابر الحمادي ومحمد صالح أل علي وعلي سعيد علي النقبي والدكتور محمد عبدالله المر النقبي بجانب حضور عبدالعزيز بن خادم رئيس قسم اللجان البرلمانية.

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وتناولت اللجنة رؤاها بشأن الشكاوى الواردة إليها وقامت بدراستها وإبداء الرأي القانوني بشأنها، مؤكدة استقبالها الشكوى الواردة للمجلس الاستشاري من الجمهور والمواطنين عن طريق الموقع الالكتروني للمجلس http://www.ccsharjah.gov.ae..

وتدارست اللجنة تلك الشكاوى الواردة للمجلس الاستشاري من الجمهور والمواطنين وباشرت في إعداد الرأي القانوني بشأنها بعدما استوفت تلك الشكاوى شروط قبولها.

وأكد رئيس اللجنة الدكتور شاهين إسحاق المازمي أن الأمانة العامة للمجلس الاستشاري ووفق نص المادة 105 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري تقبل الشكاوى والاقتراحات دون التقيد بالشكل وتعرضها على هيئة مكتب المجلس للنظر بها والتصرف بشأنها وفق شروط التقدم إلى المجلس الاستشاري بالشكوى وهي أن تكون موقعة ممن قدمها مذكورا باسمه الثلاثي ومحل إقامته وعمله.

وأضاف المازمي أن الأمانة العامة للمجلس تواصل تلقى الشكاوى من عن بعد وتعرضها على رئيس المجلس الكترونيا ومن ثم تتولى اللجنة القانونية بحثها ولها أن تطلب من الدائرة أو الجهة الحكومية المختصة تقديم أية بيانات إضافية أو مستندات تراها لازمة لبحث الشكوى.