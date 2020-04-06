الامارات | إعفاء 20% من رسوم تصديق العقود الإيجارية بعجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء 20% من رسوم تصديق العقود الإيجارية بعجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبمتابعة حثيثة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ولضمان استمرارية الأعمال ودعم قطاعات الأعمال والمتعاملين والمستثمرين في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب فيروس "كورونا"، قررت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تخفيض الرسوم للخدمات التالية: ١- إعفاء 20% من رسوم تصديق العقود الإيجارية (السكنية والتجارية) حتى 30 يونيو 2020 ٢- إعفاء 30% من رسوم النظافة العامة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020 ٣- إعفاء مواقف المركبات في الأماكن المخصصة لها حتى تاريخ 30 أبريل 2020 Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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