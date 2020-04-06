الامارات | شرطة أبوظبي تحذر السائقين من الانشغال بـ"الدراسة عن بعد" على الطريق

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحذر السائقين من الانشغال بـ"الدراسة عن بعد" على الطريق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة ابوظبي السائقين من مخاطر استخدام الهواتف وأجهزة الحاسوب "اللابتوب" اثناء قيادة المركبات لمتابعة الدراسة عن بعد في ظل الظروف الحالية والإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة حاليا .

وأوضحت ان الهدف من العمل او الدراسة عن بعد هو تعزيز فكرة البقاء في البيت كإجراء احترازي ولضمان سلامة افراد المجتمع اما استخدام الهواتف والحواسيب اثناء قيادة المركبات فهو يعد مخالفة واضحة لقوانين وأنظمةالمرور.

ودعت شرطة أبوظبي مستخدمي الهواتف وأجهزة الحواسيب بغرض العمل عن بعد او الدراسة إلى عدم استخدام " الهواتف والأجهزة المحمولة" اثناء قيادة المركبة على الطريق او التصوير بها بغرض المباهاة والظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت بأنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القانون على السائقين للانشغال بغير الطريق أثناء القيادة والمصنفة من المخالفات الخطرة حيث أن “الانشغال عن الطريق اثناء قيادة المركبة باي صورة كانت “مخالفتها الغرامة المالية 800 درهم و4 نقاط مرورية ".