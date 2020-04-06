الامارات | «صحة دبي» تحدد إجراءات للحماية من كورونا عند الخروج من المنزل

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تحدد إجراءات للحماية من كورونا عند الخروج من المنزل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت هيئة الصحة في دبي حزمة إجراءات احترازية يجب اتباعها قبل الخروج من المنزل والدخول إليه، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا كوفيد19.

وقال رئيس قسم التعزيز، والتثقيف الصحي في هيئة الصحة بدبي الدكتورة هند العوضي أن على كل فرد أن يلتزم بإجراءات عدة عند خروجه من المنزل للوقاية من خطر كورونا، تتمثل في «عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، تجنب الخروج إذا كان الفرد يعاني من أعراض عدوى تنفسية، تقليل الأجزاء المكشوفة من الجسم قدر الإمكان كارتداء أكمام طويلة، تجنب ارتداء الاكسسوارات لتفادي تلوثها، مراعاة ربط الشعر لتقليل لمس الوجه، التخلص من الكمام قبل مغادرة المنزل، وتجنب استخدام وسائل النقل العامة».

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وشددت العوضي على اتباع تعليمات عدة أثناء وجود الفرد خارج المنزل، تتمثل في «عدم لمس الوجه قدر الإمكان، المحافظة على مسافة كافية بينه وبين الآخرين طوال الوقت، استخدم المناديل الورقية عند لمس الأسطح ثم تخلص منها على الفور، تجنب الدفع النقدي قدر الإمكان، وفي حالة الضرورة يجب تعقيم اليد مباشرة، وغسل اليد بالماء أو الجل المعقم بعد لمس أي شيء، والابتعاد عن مخالطة أي شخص تظهر عليه أعراض عدوى تنفسية».

وأكدت العوضي على ضرورة اتباع إجراءات عدة عند العودة إلى المنزل، تتمثل في «تجنب لمس أي شخص أو أي شيء، ضرورة خلع الحذاء في مكان معين، ويفضل خارج المنزل مع ضرورة تعقيمه، ووضع الحقيبة، المحفظه، المفاتيح، الهاتف، النظارة، والمشتريات في صندوق عند مدخل المنزل لتعقيمها في وقت لاحق».

وأضافت «من الضرورة أيضاَ أثناء العودة إلى المنزل خلع الملابس الخارجية، ووضعها في كيس الغسيل، ومن ثم الاستحمام أو غسل الأماكن المكشوفة من الجسد جيداً (اليدين والمعصمين والرقبة والقدمين)، مع ضرورة تعقيم الأغراض المذكورة سابقاً بمحلول معقم مع ارتداء القفازات، والتخلص من القفازات المستخدمة عند التعقيم واغسل يديك جيداً».