الامارات | "نحن اهلكم ..عن بعد" تتواصل تليفونيا مع كبار المواطنين ضمن إجراءات حمايتهم من كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن "نحن اهلكم ..عن بعد" تتواصل تليفونيا مع كبار المواطنين ضمن إجراءات حمايتهم من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلنت وزارة تنمية المجتمع عن إطلاق مبادرة "نحن أهلكم – عن بُعد" التي تنفذها عبر الاتصال الهاتفي حيث تمكنت الفرق المختصة في الوزارة من التواصل مع ألف من كبار المواطنين. وتعد المبادرة امتدادا للمبادرة التي أطلقتها الوزارة خلال شهر رمضان الماضي، والتي تأتي آلية تطبيقها اليوم متناسبة مع ما تفرضه الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يتطلب حماية كبار السن بشكل خاص من وصول الفيروس إليهم.

وقالت الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع حصة تهلك، أن المبادرة تشمل رصد مختلف الاحتياجات والمتطلبات وتلبيتها على وجه السرعة في حال كان لا يوجد أحد من أفراد العائلة قادر على توفير احتياجات المسن التي تتضمن مواد تعقيم، كمامات، قفازات، مواد غذائية، وسواها من متطلبات الدعم التي يحتاجها أي فرد في ظل الظروف الحالية.

وأضافت أن مبادرة "نحن أهلكم" بصيغتها الجديدة "عن بعد"، تترجم مبادئ الاستمرارية والمرونة في تقديم الخدمات الحكومية خلال الأحداث الطارئة، لاسيما في توفير خدمة التوصيل للخدمات الضرورية لبعض فئات المجتمع وإعطاء الأولوية لفئات محددة منهم كبار المواطنين، إضافة إلى تفعيل قنوات التواصل المختلفة "الهاتف والبريد الإلكتروني والمحادثة الفورية" لضمان الاستجابة الآنية لمتطلبات المتعاملين والمستفيدين من خدمات الدعم التي تقدمها الوزارة.

وقالت تهلك إن الوزارة باشرت بالفعل في التواصل مع كبار المواطنين للاطمئنان عليهم هاتفياً، حيث تم الاتصال بنحو 1000 شخص منهم وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال السؤال عن صحتهم وتذكيرهم بالإجراءات الاحترازية، وضرورة عدم خروجهم من المنزل، بما يحقق لهم وللمجتمع الأمان والاطمئنان، مشيرة إلى أنه تم حصر أعداد كبار المواطنين وأرقام التواصل معهم سواء كانوا من الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي أو غير المستفيدين.

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وأفادت أن الهدف من المبادرة، تحقيق التواصل مع كبار المواطنين، ومساعدتهم قبل غيرهم على تخطي الواقع الاجتماعي والنفسي المصاحب لانتشار فيروس كورونا، بما يحقق تأثيراً إيجابياً على وضعهم الصحي أيضاً.

وتابعت أن مبادرة (نحن أهلكم – عن بعد) تعمل على الوصول الى كبار المواطنين والاطمئنان على صحتهم النفسية والاجتماعية والتعرف الى احتياجاتهم المنزلية عبر الهاتف او التطبيقات المرئية.

وأوضحت أن المبادرة تستكمل جهود الوزارة في تحقيق التواصل المستدام مع كبار المواطنين من جهة، وتواكب الظروف الراهنة بتجسيد استمرارية التواصل مع كبار المواطنين للاطمئنان عليهم بصورة عامة، لا سيما في كيفية تعاملهم مع الإجراءات الوقائية للسلامة من فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19