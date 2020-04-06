الامارات | إطلاق دليل «السلامة في المنازل» بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق دليل «السلامة في المنازل» بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الوقاية والسلامة كتيب «السلامة في المنازل» بهدف حماية أفراد الأسرة من المخاطر المنزلية كافة، باللغتين العربية والإنجليزية، يجمع عدداً من الاشتراطات الخاصة بالوقاية في مواقع البيت المختلفة، وخصوصاً المطابخ التي تجمع أسطوانات الغاز وأجهزة مزج الطعام التي تحتوي على عدد كبير من الأخطار، كلعب الأطفال بأدواتها الحادة، وضرورة إبعاد الملابس والشعر عن الأجزاء المتحركة في الأجهزة، إضافة إلى المواد الكيميائية كمواد التنظيف والمبيدات الحشرية، والأصباغ، والتي سنتمكن من الوقاية منها عند حفظها بمكان بارد وجاف، بعيداً عن متناول الأطفال.

كما شمل الكتيب أخطاراً أخرى، كالماس الكهربائي، الحرائق، ومعدات التدفئة، وقد أوضح الكتيب طرق الوقاية من هذه الأخطار بطريقة فعالية لحين وصول المساعدة من رجال الإطفاء والمسعفين.

وقال مدير معهد سلامة للتدريب الوقائي بالوكالة بهيئة الوقاية والسلامة، المهندس عبدالله الماجدي: «نظراً للظروف الراهنة ولضرورة البقاء في المنزل تم إصدار كتيب «السلامة في المنازل»، بهدف التوعية وأخذ احتياطات السلامة، حيث يزخر الكتيب الالكتروني بالنصائح والاشتراطات اللازمة للوقاية من أخطار التي يمكن وجودها في المنزل»، ودعا ربات المنازل للاطلاع عليه كونهن خط الدفاع الأول عن أفراد الأسرة داخل المنزل، وتقع هذه المسؤولية على عاتقهن.

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وأضاف الماجدي أن المنازل تعد موقعاً لراحة وطمأنينة الأفراد، لكنها تحتوي أيضاً على مصادر متنوعة من الأخطار، لذا يضم هذا الكتيب مجموعة من الارشادات التي من شانها المحافظة على السلامة العامة ليتم اتباعها من قبل جميع أفراد المنزل.

ونوه بضرورة تدريب العمالة المساندة وتأهيلهم للتعامل الأمثل مع هذه الاخطار، وذلك لضمان سلامة جميع أفراد الأسرة.

الجدير بالذكر بأن الهيئة بصدد إطلاق عدد الكتيبات الجديدة تعنى بالوقاية في المنشآت التعليمية، والسكنية والتجارية والفنادق بالإضافة لكتيب السلامة في المنشآت الصحية.