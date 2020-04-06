الامارات | "الاتحادية العليا" تحيل لـ " الاستئناف " نزاعا إيجاريا بـ 6 ملايين درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتحادية العليا" تحيل لـ " الاستئناف " نزاعا إيجاريا بـ 6 ملايين درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكما قضى بإلزام شركة مؤجرة بدفع 6 ملايين درهم، لصالح مستأجرة لديها كانت أقامت عقار على حسابها قبل فسخ عقد الايجار والإخلاء، إذ قررت المحكمة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجددا، مبينة أنه كان يتوجب احتساب قيمة البناء هدماً وليس قائماً .

وفي التفاصيل، أقامت مستأجرة دعوى ابتدائية، مطالبة الحكم لها بإلزام شركة تأجير، أن تدفع لها تعويضا، بعد صدور حكم بإخلائها عقار لعدم سداد الأجرة المترتبة عليها ولكونها من قام بتشييد البناء على العقار الذي قامت بإخلائه فقد لجأت إلى القضاء للمطالبة بالتعويض بعد فسخ العقد ".

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قضت محكمة الاستئناف بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 6 ملايين درهم ، فطعنت عليه المدعي عليها أمام المحكمة الاتحادية العليا، على سند أن الحكم التفت عن طلبها بندب خبير آخر لتقدير قيمة البناء في حالته الحالية وبحسبان أن المبنى من المباني الخفيفة سريعة التلف والتغير والحاجة للصيانة .

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، مؤكدة أن الحكم يجب أن يتضمن ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة حصلت فهم الواقع و أحاطت بعناصر الدعوى وبالأدلة المقدمة و محصت دفاع الخصوم وواجهته بالرد الكافي السائغ المقبول ، وأن إغفال الحكم دفاعا من شأنه لو صح لتغير به وجهه الرأي في الدعوى يدمغه بعيب القصور في التسبيب .

وأشارت إلى أن المدعي عليها تمسكت بظاهر النص للمادة 785 من قانون المعاملات المدنية وبوجوب احتساب قيمة البناء هدماً وليس قائماً، وباعتبار أن المستأجرة هي التي أوجب المشرع عليها إخطار المالك بعدم الرغبة في إبقاء المنشآت وليس المالك مع طلب المؤجرة بندب خبير آخر لتقدير قيمة البناء في حالته الحالية إلا أن الحكم قد تجاهل هذا الدفاع الجوهري وأغفل بحثه وتمحيصه بالقدر اللازم مما شابه بالقصور و الإخلال بحق الدفاع .