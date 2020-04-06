الامارات | إجلاء مواطني المملكة المتحدة المتواجدين في الامارات إلى ديارهم

شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء مواطني المملكة المتحدة المتواجدين في الامارات إلى ديارهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تم اليوم بالتنسيق بين حكومتي دولة الإمارات والمملكة المتحدة إجلاء 345 مواطنا بريطانيا، لم يتمكنوا من العودة الى ديارهم بعد تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الدولة يوم 24 مارس الماضي وذلك بطائرة تابعة لطيران الإمارات.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي نسقت مع السفارة البريطانية في الدولة للعمل على إجلاء المواطنين البريطانيين من دولة الإمارات عبر رحلات تجارية، بما في ذلك خدمة فلاي دبي يوم 28 مارس 2020.

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وقال باتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة " يسعدني أن 345 زائرا بريطانيا إلى الإمارات وصلوا الآن إلى المملكة المتحدة، كما يسعدني أيضا عودة مواطني الامارات إلى الإمارات من المملكة المتحدة هذا الأسبوع أيضا وقد حدث ذلك بسبب الجهد الذي قام به فريقي وفريق سفارة الإمارات في لندن، والتعاون الرائع مع حكومة دولة الإمارات".

من جانبه قال منصور عبدالله خلفان بالهول سفير لدولة لدى المملكة المتحدة.. " يسعدني أننا تمكنا من مساعدة البريطانيين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بعد إغلاق مطاراتنا. لقد عملنا عن كثب مع الحكومة البريطانية في الأسبوع الماضي. وأود أن أشكر جميع المسافرين المعنيين على صبرهم في هذه الظروف الاستثنائية".

من جانبه قال الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي، والمنظم الرئيسي لجهود الوزارة لتمكين الأجانب من العودة إلى ديارهم بعد تعليق الرحلات الجوية الدولية.. " تواصل الوزارة تنظيم تصاريح الرحلات الجوية لإعادة الأجانب مع سعينا في جميع الأوقات للحد من تعطيل حياة المسافرين".