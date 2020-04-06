الامارات | تشديد الرقابة لمنع التجمعات في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن تشديد الرقابة لمنع التجمعات في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، إن الشرطة لاحظت، أخيراً، بعض التجمعات الكثيرة في بعض المحال التجارية، ومحال بيع المواد الغذائية، وأسواق الخضراوات والفاكهة، وبيع الأسماك، ومحال الصرافة المالية، وصالونات الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائية، والشواطئ، وغيرها من المرافق العامة. وتابع أن التجمع من قبل الجمهور يشكّل خطراً على المجتمع والصحة العامة، في ظل الأوضاع الراهنة التي يشهدها العالم في مواجهة ومكافحة تفشي فيروس «كورونا».

وأوضح أن الشرطة رأت ضرورة تشديد الرقابة على الجميع، وتطبيق القانون منعاً لتجنب التجمعات، مع استثناء الخروج فقط لتوفير الاحتياجات الضرورية من منافذ بيع المنتجات الغذائية من جمعيات وسوبرماركت، كما سيتم استثناء المتوجهين إلى المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات للاحتياجات الطبية الضرورية، أو في حال الخروج لإجراء الفحص الطبي المتعلق بفيروس «كورونا»، أو في حال الخروج للعمل، وذلك للعاملين في القطاعات الحيوية المصرح لها على مدى 24 ساعة، وفي جميع هذه الاستثناءات والأحوال يشترط على الجميع ارتداء الكمامة والقفاز إن أمكن بعد الخروج من المنزل.

وأشار إلى أنه لابد من تجنب الاختلاط مع الآخرين، أو التجمع وإقامة المناسبات العائلية وتجمعات الأصدقاء، وعدم ترك المنزل لأي أسباب غير ضرورية، ومنع التوجه للسوبرماركت بصحبة الأطفال وأفراد العائلة، وتجنب ممارسة الرياضة خارج المنزل، والخروج فقط للضرورة القصوى، مؤكداً أن المخالفين عُرضة للمساءلة القانونية، متمنياً الأمن والسلامة للجميع ومقدراً تجاوب الجمهور مع كل احتياطات السلامة والوقاية.