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الامارات | ممرضة تحتفل بزفافها بالكمامة والقفاز في عجمان

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عجمان - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت ممرضة بحفل زفافها مرتدية الكمامة والقفاز، إلى جانب عريسها، خلال حفل أقاماه في إمارة عجمان أخيراً.

وأصر العروسان، وهما من جنسية دولة عربية، على إقامة حفل زفافهما في موعده، إلا أنهما أقاماه دون مدعوين، نتيجة المخاوف المرتبطة بانتشار فيروس «»، خصوصا أن العروس تعمل بإحدى المنشآت الصحية في دبي.

واتبع العروسان، أنس يوسف ومروج وجيه، إجراءات احترازية مشددة، تضمنت، وفق ما أكداه لـ«الإمارات اليوم»، الاكتفاء بطقوس رمزية اقتصرت على حضور والد العروس ووالدتها وخالة العريس، بسبب تعذر حضور عائلته المقيمة خارج الدولة.

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ومثلت الكمامة جزءاً كبيراً من إكسسوارات وزينة العروس، في الذكرى التي سترافقهما طوال حياتهما.

وكان العروسان قد حددا، أول أبريل الجاري، موعداً لعرسهما. وجهزا مستلزماته، إلا أن الظروف الحالية حالت دون إتمامه بالصورة التي خططا لها.

وأكدا أن قرار إلغاء توجيه الدعوات جاء بعد مناقشات وحوارات عدة بين العائلتين، انتهت إلى قرار إقامة حفل الزفاف في موعده، ومن دون مدعوين، وأضافا أنها تجربة صعبة، لكنها جديدة. كما أنهما أرادا أن يكونا قدوة للشباب والشابات الذين حددوا موعداً للزفاف خلال هذه الفترة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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