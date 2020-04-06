«أبوظبي الجزائية» تتوسع في تفعيل المحاكمة عن بُعد

أبوظبي (الاتحاد)

توسعت محكمة أبوظبي الجزائية في تفعيل نظام المحاكمة عن بعد، ليشمل جميع دوائرها على مستوى إمارة أبوظبي، عبر استخدام تقنية الاتصال المرئي، وذلك في إطار تنفيذ خطة دائرة القضاء لاستمرارية الأعمال والعمل عن بعد، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن التوسع في تطبيق أنظمة التقاضي عن بعد، يعكس حجم الإنجاز المحقق في تطوير المنظومة القضائية، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بمواكبة التطورات لتعزيز كفاءة التقاضي، وضمان فاعلية منظومة العدالة الجنائية.

من جهته، أوضح القاضي العوضي المهري، رئيس محكمة أبوظبي الجزائية، أن التقاضي عن بُعد في المحاكم الجزائية، يتيح محاكمة المتهم أثناء وجوده في مقر المنشآت الإصلاحية والعقابية، عبر الشاشات المرئية، إذ يتم بث الجلسات بصورة مباشرة وحية لنظر القضية، ومن ثم يتم إصدار القرار أو الحكم.