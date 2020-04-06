«حافلة عند الطلب» مجاناً للكوادر الطبية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الطبية والعاملون في منشآت الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، في التصدي لفيروس كورونا «كوفيدـ 19»، وبما يدعم ويسهل حركة تنقلاتهم في ظل الظروف الراهنة، أطلق مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل خدمة «حافلة عند الطلب» المجانية، عبر التطبيق الذكي للموظفين العاملين في القطاع الصحي بمختلف تخصصاتهم، ونقلهم بين مساكنهم ومقار عملهم في مدينة أبوظبي، أي توفير خدمة التنقل (من الباب إلى الباب)، من الساعة السادسة مساءً وحتى الثامنة صباحاً، وذلك خلال فترة تقييد الحركة المرورية المطبقة على وسائل النقل العام، ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المتخذة على صعيد الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار المركز، إلى أن الخدمة الجديدة تهدف إلى تأمين وسيلة نقل مجانية ومريحة وآمنة للموظفين العاملين في المنشآت الصحية بين مساكنهم ومقار عملهم، وتأمين عودتهم بعد انتهاء الدوام بكل سهولة ويسر، وبما يوفر عليهم الوقت والجهد، من خلال تسيير حافلة عند الطلب من نوع مرسيدس «سبرنتر»، التي تتميز بحداثتها ومواصفاتها المتطورة.

وأضاف المركز، أنه سيدرس خلال المرحلة المقبلة إمكانية توسيع النطاق الجغرافي للخدمة ومواعيد تشغيلها، فيما أكد أنها لا تهدف إلى استبدال وسائل النقل الخاصة التي توفرها المنشآت الصحية، بل هي تأتي داعماً ومكملاً لخدماتها.

ويمكن الوصول إلى هذه الخدمة المخصصة لموظفي المنشآت الصحية فقط، من خلال تحميل تطبيق «Abu Dhabi Healthcare Link» على الهاتف الذكي من «آبل ستور» و«جوجل بلاي»، ومن ثم اتباع الخطوات التالية: تحديد المكان الخاص بالمستخدم والوجهة المستهدفة، واختيار مسار الرحلة الأفضل بالنسبة له قبل الضغط على خيار الحجز، ومن ثم اتباع المسار المحدد في التطبيق للوصول إلى موقع الحافلة، التي ستكون في أقرب نقطة ممكنة منه، كما سيظهر اسم السائق ونوع الحافلة ورقم اللوحة الخاصة بها في التطبيق.